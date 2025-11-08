Valami nagyon nem kerek Orbán Viktor washingtoni nyilatkozatával (frissítve!)

A Fehér Ház egy tisztviselője szerint Magyarország
nem időkorlát nélküli, hanem egyéves mentességet kapott
az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól.
A hírt számos mértékadó nyugati portál írta meg, így az AP amerikai és a Reuters brit hírügynökségek, a BBC, a CNN, a Financial Times, valamint a The Guardian is a „one-year exemption” kifejezést használja.
Ez azért furcsa, mert – ahogy arról lapunk is beszámolt – Orbán Viktor miniszterelnök magyar idő szerint péntek esti, washingtoni sajtótájékoztatóján még ki is emelte, az „általános és időkorlát nélküli” mentességet.
„A Török Áramlat esetében és a barátság vezeték esetében teljes szankciómentességet kaptunk. Nincs szankció, ami az onnan érkező ellátását Magyarországnak korlátozná vagy drágábbá tenné. Ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség”
– fogalmazott a kormányfő.
A két vezető közti találkozóról Donald Trumpnak X-es profilján egyelőre csak pár pr-fotó és videó található, míg a Truth Social profilján még ennyi sem.
A Telex az időkorlát kérdésében megkereste a Kormányzati Tájékoztatási Központot, cikkünk megjelenésekor még várnak a válaszra.
Frissítés:
Szombaton késő délelőtt a Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményt adott ki, melyben így fogalmaznak:
„A szankciós mentesítés a Török Áramlat földgázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül.”
A kommünikében arról is tájékoztatnak, hogy a mentesítési kérvényeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), és az egyik kérelmet már be is adták, kettőt – köztük a Paks 2 atomerőműre vonatkozót – pedig szombaton adnak be.
Frissítés 2:
A délután folyamán Szijjártó Péter és a kormány is a Facebookon ismételte meg a magyar idő szerint péntek este elhangzottakat, mely szerint a Török Áramlat földgáz- és a Barátság kőolajvezetéken érkező energiahordozók korlátlan ideig mentesülnek a Donald Trump által kivetett szankciók alól.
A Reutersnek és a BBC-nek közben a Fehér Ház forrása szintén megismételte saját álláspontját, mely szerint Magyarország csupán egy évre mentesül a szankciók alól.
A Fehér Ház a tárgyalások eredményéről továbbra sem tett közzé hivatalos nyilatkozatot,
a cikkünkben korábban már idézett hírforrások szerint továbbra is csupán egy évre kaptunk felmentést, vagyis tőlük a magyar kormány sem kért sajtó-helyreigazítást.