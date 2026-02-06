Adorján Béla: „Vállaljuk: rendpártiak vagyunk!”

Ma reggel is „Európa legbiztonságosabb országában ébredtünk”. Ha ezt Ön nem érzi, akkor nyilván az Ön készülékében van a hiba. Hiszen, az ugye lehetetlen, hogy a kormány ekkorát hazudjon!

E fenti szöveget ugyanis tőlük hallhattuk, ahányszor csak a jobbikos képviselők számonkérték az Országgyűlésben a drámaian romló közbiztonsági helyzetet. Egy alkalommal egyenesen Orbán Viktortól tudhattuk meg, hogy szerte a kontinensen nálunk kell a legkevésbé tartani a bűnözéstől. A 135 „bátor ember”, a mindenható kétharmad pedig vastapssal jutalmazta ezt a produkciót. Persze, ha a színészi teljesítményt nézzük, jogos az elismerés: ekkora valósághajlítást rezzenéstelen arccal előadni Jászai Mari-díjat érdemelne.

Csakhogy a parlament nem színház,

a magyar valóság pedig nem egy Karmelitában írt ócska vígoperett – hanem nagyon is véres dráma.

Amelyet honfitársaink milliói kénytelenek átélni nap mint nap. Naponta meglopott gazdák, akik már feljelentést sem tesznek, hiszen semmi remény a tettes elfogására. Édesanyák és édesapák, akiknek gyermekei az olcsó, kotyvasztott drogok börtönében vergődve élőhalottként róják a kis falvak utcáit. Idős emberek, akik ezektől a nyomorult zombiktól rettegve remegő kézzel fordítják el este a kulcsot – azon a kapun, amit nem is olyan régen még zárni sem kellett. Fiúk és lányok, akik minden nap azzal a gondolattal alszanak el, hogy ma az ő szüleikre tör rá egy emberi mivoltából kivetkőzött narkós. És sajnos egyre többen vannak, akik már át is élték ezt a rémálmot – de nem mindenki élte túl.

Ezeknek az embereknek a hangja alig hallatszik a napi politikai ordibálásban. A kormánypárti média agyonhallgatja a magyar vidéket elárasztó bűnözés-cunamit, a liberális sajtót pedig eleve nem igazán érdekli az, ami a Körút vonalán történik, a „rendpártiságot” meg „szélsőséges gondolatnak” bélyegzik.

Mi viszont igenis vállaljuk: a Jobbik rendpárti!

Míg a két nagy párt maximumra tekeri a demagógia hangládáit, és versenyt ígérgetik a Kánaán eljövetelét, mi a magyar valóság józan, de határozott, megalkuvást nem ismerő hangja vagyunk. Tudjuk, hogy mik a valódi gondok, és valódi megoldásokat mutatunk fel. A mi kampányunk az igazi problémákra adott igazi válaszokról fog szólni. Erre esküdtünk fel annak idején, és mi nem felejtettük ezt el!

(A szerző a Jobbik elnöke.)