Varga Mihály jó hírt kapott a tengerentúlról

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén

a piaci várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó dollárkamatot 4,00-4,25 százalékos sávra.

A Fed előzőleg öt monetáris politikai ülésen hagyta változatlanul 4,25-4,50 százalékon az irányadó dollárkamat-sávot. Legutóbb tavaly decemberben csökkentette a kamatot, szintén 25 bázisponttal.

A döntés indoklásában a Fed rámutatott, hogy a legfrissebb makrogazdasági mutatók alapján az első félévben az gazdasági növekedés üteme mérséklődött, a munkahelyteremtés üteme lassult, az infláció is gyorsult kissé, a munkanélküliségi ráta pedig enyhén emelkedett, bár továbbra is alacsony szinten van. Közleményében a Fed megerősítette elkötelezettségét kettős prioritása, a maximális foglalkoztatás biztosítása és az árstabilitás megőrzése mellett.

A kamatcsökkentő döntést a Fed egyetlen ellenszavazattal hozta meg.

A Fed egyúttal jelezte szándékát további kamatcsökkentések végrehajtására, az idén akár még két alkalommal is összesen 50 bázispontos, jövőre pedig további 25 bázispontos mértékben. A mostani kamatvágás mértéke megfelelt a piaci várakozásoknak, a további csökkentésekre tett jelzés mértéke viszont meghaladja a piaci várakozásokat.

A mostani monetáris politikai ülésen a Fed felülvizsgálta korábbi gazdasági növekedési prognózisát is, és felfelé korrigálta előrejelzését. Eszerint 2025-ben 1,6 százalékos GDP-növekedést tart valószínűnek a júniusban jelzett 1,4 százalék helyett, 2026-ban pedig 1,8 százalékosat 1,6 százalék helyet, 2027-ben pedig 1,9 százalékra emelkedhet a növekedési ütem a júniusban jelzett 1,8 százalékról.

Az infláció az idén 3 százalék lehet, ahogy a júniusi prognózisában is jelezte a Fed, a 2026-os azonban 2,6 százalék lehet, magasabb a júniusban várt 2,4 százaléknál. A maginfláció az idén 3,1 százalék lehet, szintén a júniusi prognózissal megegyező, de a 2026-os 2,6 százalék 2,4 helyett. A 2027-es inflációs prognózis nem változott, 2,1 százalék maradt a maginfláció esetében is.

A munkanélküliségi ráta 2025-re továbbra is 4,5 százalékra várható, de a következő évre vonatkozóan 4,5 százalékról 4,4 százalékra módosították lefelé.

A részvényindexek vegyesen alakultak a piaci várakozásoknak megfelelő kamatvágás bejelentése, valamint az idén még két további kamatcsökkentésre tett jelzést követően. A technológiai ágazatokban túlsúlyos S&P-500 és a Nasdaq Composite indexek gyengültek, a főként hagyományos iparágakat követő DJIA-30 index viszont erősödött. A fogyasztási cikkek és a hitelek szolgáltatói voltak a nap legnagyobb nyertesei, a P&G, a Phillip Morris és az American Express 2 százalékos emelkedést ért el. Ugyanakkor a technológiai ágazatokban az Nvidia és a Broadcom 3, illetve 4,5 százalékkal esett vissza.

