Védekezik és újraindul a székért a bukott félegyházi polgármester

Csányi József utcafórumon jelentette be, újra elindul a kiskunfélegyházi polgármesteri székért. Hangsúlyozta: nem pártkatonaként, hanem független jelöltként kíván indulni, kizárólag a város és az itt élők érdekeit képviselve.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Bács-Kiskun vármegyei városban tíz kormánypári képviselőtársa fordult a korábbi városvezető ellen, aki július elején benyújtotta lemondását.

Az ellene megfogalmazottakra Csányi úgy reagált, „egy arcátlan árulással” szembesült, amely szerinte nem csupán ellene, hanem az egész város ellen irányult. Úgy vélte, a jegyző és több képviselő nyomás alá helyezte, és ultimátum elé állította, nem állt ki mellette senki, majd tanácsadói posztot kínáltak neki 2029-ig, de ezt elutasította. „Nem leszek cinkos a város kizsákmányolásában” – jelentette ki.

A volt polgármester szerint a város körül „érdekháló” működik, megjelent több, az önkormányzattal szerződő cég, akiknél – véli – összefonódások, gyanús előnyök és a városi források kiszivattyúzása sejthető. Szerinte ezek az érdekcsoportok „kontroll nélküli hatalmat” akarnak.

„Kiskunfélegyháza legyen továbbra is a stabilitás, a nyugalom és a fejlődés városa!” – fogalmazott Csányi.

(via Félegyházi Közlöny)