Véget érhet a vámháború Kína és az Egyesült Államok között

Kínai és amerikai gazdasági vezetők vasárnap kidolgozták Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök számára a kereskedelmi megállapodás keretrendszerét, amely felfüggesztené a szigorúbb amerikai vámokat és a kínai ritkaföldfém-export korlátozását, valamint újraindítaná az amerikai szójabab-eladásokat Kínába – közölték amerikai tisztviselők.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kijelentette, hogy a Kuala Lumpurban megrendezett ASEAN-csúcstalálkozó alkalmából folytatott tárgyalások elhárították Trump kínai importra kivetett 100 százalékos vámjának veszélyét november 1-jétől.

Bessent elmondta, hogy arra számít, hogy Kína egy évvel elhalasztja a ritkaföldfém ásványokra és mágnesekre vonatkozó engedélyezési rendszerének bevezetését, amíg a politikát felülvizsgálják.

A kínai tisztviselők óvatosabban viszonyultak a tárgyalásokhoz, és nem árultak el részleteket a találkozók eredményéről.

„Azt hiszem, egy nagyon sikeres keretet tudtunk kialakítani a vezetők számára a csütörtöki megbeszélésekre”

– mondta Bessent újságíróknak, miután Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel találkozott Ho Lifeng kínai miniszterelnök-helyettessel és Li Chenggang kereskedelmi főtárgyalókkal, hogy május óta ötödik alkalommal személyesen is megbeszéléseket tartsanak.

Trump és Hszi csütörtökön a dél-koreai Kjongdzsuban megrendezett Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozójának alkalmából találkoznak, hogy aláírják a megállapodás feltételeit.

Míg a Fehér Ház hivatalosan is bejelentette a nagy várakozással várt Trump–Hszi tárgyalásokat, Kína még nem erősítette meg, hogy a két vezető találkozik.

Bessent elmondta, hogy arra számít, hogy a Kínával kötött vámtámogatási megállapodást meghosszabbítják a november 10-i lejárati dátumon túl is, hogy Kína újra jelentős mértékben vegyen amerikai szójababot, miután szeptemberben egyáltalán nem vásárolt, és helyette Brazíliából és Argentínából vásárolt szójababot.

Greer a „Fox News Sunday” című műsorban elmondta, hogy mindkét fél megállapodott abban, hogy felfüggeszt bizonyos büntetőintézkedéseket, és találtak „egy olyan utat, amelyen keresztül jobban hozzáférhetünk a Kínából származó ritkaföldfémekhez, és megpróbálhatjuk ellensúlyozni a kereskedelmi hiányunkat az Egyesült Államokból származó eladásokkal”.

Li Chenggang kínai miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy a két fél „előzetes konszenzusra” jutott, és ezután a saját belső jóváhagyási folyamataikon fognak keresztülmenni.

A világ két legnagyobb gazdasága közötti feszültség az elmúlt hetekben fokozódott. Kína kiterjesztett ellenőrzése a ritkaföldfémek exportja felett globális hiányt okozott. Ez arra késztette az Egyesült Államokat, hogy fontolóra vegye a szoftveralapú export blokkolását Kínába, a laptopoktól a sugárhajtóművekig.

(via Reuters)