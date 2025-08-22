Véget ért a jó világ, ez vár ránk a benzinkúton

Szombattól kisebb mértékű emelésre készülhetünk a nagykereskedelmi árakat illetően – írja a Holtankoljak. Az autós szakportál információi szerint a benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe, ha a kutak érvényesítik az áremelést a kiskereskedelmi árakban.

A lap statisztikái szerint pénteken az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:

– 95-ös benzin: 581 forint/liter,

– gázolaj: 587 forint/liter.

Csütörtök este a Hivatalos Értesítőben kihirdették az egyéni vállalkozók által számla nélkül elszámolható üzemanyagok szeptemberi értékét is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint

– a 95-ös benzint: 590 forint/liter,

– a gázolajat 610 forint/liter,

– a keverék üzemanyagot 642 forint/liter,

– az LPG autógázt 345 forint/liter,

– a CNG-t 810 forint/kilogramm

összegben lehet elkönyvelni bizonylat nélkül.