Z. Kárpát Dániel: A bankok hagyják abba a panaszkodást!

A bankok hagyják abba a panaszkodást a díjmentes készpénzfelvételi limit megemelése miatt, és hagyják abba a rájuk kivetett adóknak az áthárítását is! – szólított fel keddi sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel.

A Jobbik országgyűlési képviselője felidézte, a 150 ezer forintos díjmentes készpénzfelvételi limit „kirívóan és idegesítően alacsony”, hiszen – mint fogalmazott –

az adózott fizetéshez történő hozzáférést nem volna szabad sarcolni.

Az ellenzéki politikus emlékeztetett, az általa vezetett Fogyasztóvédelmi Albizottság már egy éve konszenzussal elfogadta a határ 250 ezer forintra történő emelését, az azóta eltelt idő miatt azonban ennek 300 ezerre növelése lenne indokolt, amit a parlament Gazdasági Bizottsága jóváhagyott.

Z. Kárpát felidézte, a Bankszövetség szerint ez nekik kárt okoz, mert drága a készpénzrendszer fenntartása.

Az ellenzéki honatya közölte, nem cél, hogy kötelező jelleggel mindenki készpénzzel fizessen, hanem

a választás jogáról van szó.

Úgy vélte, a profitorientált pénzintézeteknek nincs joga a digitális pénzhasználatra edukálnia a magyar társadalmat.

Z. Kárpát úgy vélekedett, a bankrendszer állítólagos költségei a készpénzrendszer fenntartása mellett egy „brutális banki díjemelési cunamival” párosulna.

A jobbikos képviselő ismertette, szeretné, ha a munkavállaló egy egyoldalú nyilatkozattal megválaszthatná, hogy fizetését készpénzben vagy átutalással kapja meg. Előbbi esetben a kis- és középvállalkozókat támogatni kell abban, hogy az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése ne okozzon számukra többletköltséget.

Z. Kárpát azt is mondta, céljuk továbbra is az átlagbérig ingyenes bankolás, azaz hogy az átlagbérig a banki alapműveleteket mindenki díjmentesen végezhesse el.

Az ellenzéki honatya elárulta azt is, a következő időszakban a bankrendszerrel egy diskurzust fognak folytatni a devizahiteles igazságtételi csomagért, aminek legnagyobb hangerejű megmozdulása lesz a szombaton 16 órakor a budapesti Nyugati téren kezdődő Devizás Igazság Napja.