Z. Kárpát Dániel: „a devizahiteles borzalom, a forintosított rémálom” miatt senkit ne lehessen az utcára tenni!

Azonnali kilakoltatási moratóriumot követel a Jobbik, és azt, hogy „a devizahiteles borzalom, a forintosított rémálom” miatt senkit ne lehessen az utcára tenni a helyzet megoldásáig – közölte Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

A devizakárosultak ügyét az Országgyűlés előtt is képviselő ellenzéki honatya azt mondta, látható az a társadalmi és szociális katasztrófahelyzet, mely kibontakozik. Felidézte, a kormány rendelettel a november 15. és március 15. közötti időszakra szokta elrendelni a kilakoltatások megtiltását, ám erről a végrehajtók is tudnak. A jobbikos honatya úgy véli, nem hiányzik a kormányzatnak, hogy március 15. és a választások közti időszakban olyan képekkel borzolják a kedélyeket, amikor családokat dobnak ki otthonukból, ezért a képviselő arra számít, a követeléskezelők november közepéig a lehető legtöbb ingatlanra rá akarják tenni a kezüket.

Z. Kárpát emlékeztetett, a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségével (BKFSZ) mindent megtesznek a kilakoltatások lelassításáért, megállításáért, de a korábban működő jogi módszerek most kevéssé működnek.

„Nem a mi dolgunk lenne ennek a folyamatnak a leállítása, hanem a parlamenti többségé” – húzta alá az ellenzéki honatya, ezért arra hívta fel a kormányt,

rendeljék el a kilakoltatási moratóriumot október 1-jétől a parlamenti választásokig.

A jobbikos politikus azt is mondta, a Lex Marczingóst szívesen átadják a Fidesznek, a Tiszának vagy bármelyik politikai erőnek azzal a feltétellel, hogy

„ne kilúgozva, ne 20-30 százalékos módon, hanem a 100 százalékos megoldást vigyük keresztül, ahol nem a költségvetés fizet, fizessenek az érintett bankok!”

Z. Kárpát azt is felidézte, vitájuk van a kormányzattal, a kabinet ugyanis úgy tesz, mintha az Európai Unió Bírósága ítélete nem létezne.

Az ellenzéki képviselő kifejtette, azért lenne fontos, hogy senkit ne lehessen kitenni az otthonából, mert könnyen lehet, hogy az EUB ítéletének alkalmazása miatt ezek a folyamatok visszafordulnak. Közölte, a kilakoltatási moratórium beálltához szükséges javaslatot hétfőn benyújtják, de a kormány akár este 10 órakor is dönthet úgy, hogy rendeleti formában kihirdeti azt.

Z. Kárpát azt is ismertette, „százával, ezrével” lépnek be a devizakárosultak a BKFSZ-be, országos a szervezettségük, és így „egyre nagyobb hangerővel lesznek képesek kiállni a teljes körű igazságtételért”.