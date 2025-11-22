Z. Kárpát Dániel: A devizahitelesek többé nem tehetetlen áldozatok, hanem erős közösség

Több mint két évtizedes közéleti pályafutásom alatt számos rendezvényt szerveztem, sok demonstráción szólaltam fel. Az egyik – ha nem a – legfontosabb két hete szombaton zajlott. Több mint 5000 emberrel üzentük meg a rendszernek:

elég volt! Elfogyott a több mint 15 éve tartó türelem.

A Devizás Igazság Napján megüzentük: a gigantikus devizás csalássorozat egyetlen károsultját sem hagyjuk az út szélén!

Elfogadtuk a devizahitelesek 12 pontját, amely ennek a küzdelemnek a konkrét cselekvési programja. De természetesen gondolunk azokra a tíz- és százezrekre is, akik nem tudtak jelen lenni. Mostantól Marczingós Lászlóval országjárásra indulunk, hogy a 12 pont mögé felépítsük azt a társadalmi erőt, amit már senki sem hagyhat figyelmen kívül.

Bejárjuk az országot, fel fogjuk szántani az utcákat, tereket, városokat és falvakat. Nem riaszt vissza minket a téli zimankó sem, hiszen eddig sem a jól fűtött irodákból harcoltunk a kifosztott családok igazságáért. A 12 ponthoz az online térben is lehet csatlakozni.

A politikai elit nagy többsége egyelőre hallgat vagy mellébeszél ebben az ügyben. Ám ne feledjük: választási kampány közeledik, amikor gyilkos harc zajlik majd minden szavazatért. Ha azzal szembesülnek, hogy a devizások igazságtétel ügye megkerülhetetlen, a kormánypárt és az ellenzék is hirtelen felfedezi majd magában az érzékenységet a téma iránt.

Ezért kell most minél nagyobb erőt felmutatnunk.

Világossá kell tennünk: a bankoknak, na meg a velük összejátszó igazságszolgáltatásnak és kormánynak már nem lesz olyan könnyű dolga, mint eddig. A kiszolgáltatott százezrekkel eddig azt tettek, amit akartak. Ám mi

a tehetetlenségre kárhoztatott áldozatokból cselekvőképes közösséget formálunk,

amely világos célokat tűz ki maga elé, és ezeket minden hazugságból és közönyből épített falon áttörve keresztül is viszi.

Ez a kezdeményezés nem csak a pénzügyi kifosztógépezet károsultjai számára bírhat történelmi jelentőséggel. Ha sikerül a bankárok és cinkosaik sunyi jogi csűrés-csavarásával szemben a minden fillérért becsületesen megdolgozó emberek igazságát érvényesíteni, azzal példát mutathatunk az egész országnak. Bebizonyíthatjuk, hogy igenis van értelme összefogni, és közösen, öntudatos, jogaival tisztában levő, és abból semmit sem engedő állampolgárokként cselekedni.

A devizás igazságtétel az egész országot felrázhatná a jelenlegi keserű passzivitásból.

Nemcsak a banki károsultakat, de minden olyan magyart is hívunk erre a küzdelemre, aki utódaira egy élhető és tisztességes hazát szeretne hagyni. Együtt sikerülni fog!

(A szerző a Jobbik alelnöke, országgyűlési képviselője, a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségének elnöke.)