Z. Kárpát Dániel: A fideszesek a távolmaradásukkal a devizakárosultakkal szúrtak ki

Azzal, hogy a kormánypárti képviselők nem jelentek meg a parlament rendkívüli ülésén, lehetetlenné tették, hogy megtiltsák a kilakoltatásokat és felfüggesszék a devizahitelekre visszavezethető végrehajtások felfüggesztését – hangsúlyozta szentendrei utcafórumán Z. Kárpát Dániel. A Jobbik devizakárosultak ügyét felkaroló képviselője rámutatott,

a fideszesek nem az ellenzékiekkel szúrtak ki, hanem azokkal a devizakárosultakkal, akik az igazságtételt várják.

Felhívta a figyelmet, ha a kormánypártiak „befáradtak volna a munkahelyükre”, akkor valódi emberek valódi problémáját segíthettek volna megoldani.

Z. Kárpát azt is közölte, néhány nap múlva a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége (BKFSZ) valóban létrejött szervezetként tud megjelenni az érdekképviselet színpadán, a tagok pedig immár nem egyesével, hanem közösségbe kovácsolódva tudják érvényesíteni érdekeiket.

A Jobbik képviselője a hétfői csonka ülésnapról szólva elmondta, aki megjelent az ülésen, az párthovatartozástól függetlenül korrekt álláspontot képviselt az ügyben. Ám felháborodott azon, hogy a „Momentum nevű pártképződmény” még aláírás szintjén sem támogatta a devizás vitanapot. A jobbikos képviselő úgy látja, aki parlamenti mandátummal rendelkezik, az legalább a jelenlegi kereteken belül köteles mindent megtenni a választókért.

„Nem tudok azzal mit kezdeni, hogy magát ellenzékinek nevező erő – és tökre nem érdekel, hogy indul-e a következő választáson – mandátum birtokában, erőforrások birtokában azt mondja, hogy még egy aláírást sem ad egy devizahiteles vitanap megszervezéséhez”

– korholta a momentumosokat Z. Kárpát.

A BKFSZ-ről azt mondta, az, hogy több mint 50 ezren léptek be az online közösségbe és sok ezren jelentkeztek tagnak, számtalan olyan szolgáltatást tudnak nyújtani, amely eddig hiányzott a közösségből, és emiatt a devizakárosultak egyedüli küzdelmet kellett, hogy folytassanak. Ilyen szolgáltatás

– az ingyenes jogsegély,

– a kilakoltatások megelőzését célzó bejelentővonal,

– a BKSZF helyi szervezeteinek létrejötte, hogy fizikailag is tudják egymást segíteni a tagok.

A Jobbik képviselője azt is közölte, ismét benyújtotta a parlamentnek a Lex Marczingóst. Z. Kárpát annak a reményének is hangot adott, hogy a politikum nyitottá válik a megoldásra akár a kormány, akár a legnagyobb ellenzéki erő irányából, bár – tette hozzá – egyiknek sem jó a megoldási javaslata.

Az ellenzéki honatya azt mondta, „maximumra tekerik” a terepmunkát, az országjárást, már most, augusztus végén húsz lekötött eseményük van, de érzik, a devizakárosultak szeretnének egy olyan nagyszabású tüntetést, ami felerősíti a hangjukat. Közölte, először Budapesten, majd igény esetén vidéken is olyan demonstrációt tartana Devizás Igazság Napja címmel, ahol megkerülhetetlenné válik a devizahitelesek kérdése, ezen közzétesznek a pártokon és személyeken felül álló követeléslistát is, melyet a devizások érdekvédelmi szervezeteivel közösen fogalmaznak meg. A BKFSZ ugyanis nem rivalizál, hanem ernyőszervezetként fog működni – szögezte le Z. Kárpát Dániel.

A politika ugyanis a civilek erejével és kreativitásával találkozva ugyanis együtt elérheti a sikert

– húzta alá.

„Valaki vagy a bankok oldalán áll, vagy az emberek oldalán. Nincsen egyrészt-másrészt”

– szögezte le Z. Kárpát, aki azt is nyomatékosította, van olyan megoldás, ami nem okoz kárt a nemzetgazdaságnak, és nem is a költségvetéssel fizetteti meg az igazságtétel árát. A jobbikos honatya azt mondta, egyelőre nem tudja, a megoldást melyik fronton fogják elérni, de azt megígérte, hogy a számtalan próbálkozás közül valamelyik a társadalmi nyomás hatására sikerre fog vezetni.

Az ellenzéki képviselő azt is elmondta, ők bárkinek odaadják a megoldási csomagot, ha vállalja, hogy kilúgozás nélkül végrehajtja, ám egyelőre ilyen megkeresés nem érkezett. Ám – folytatta – a kormánypártiak azt mondják, már megoldották a problémát, nem is léteznek devizakárosultak, mert forintra váltottak mindent. A Tisza Párt pedig költségvetési pénzekből oldaná meg, ami Z. Kárpát szerint nem jó megközelítés.

A Jobbik alelnöke kifejtette, a BKFSZ-ben ő postás lesz, aki beviszi a levelet a parlamentbe, illetve mikrofon lesz, aki felerősíti a hangerőt, „mi kellő alázattal el is fogjuk látni ezt a feladatot” – ígérte az ellenzéki politikus.

Ölveczky István devizahiteles ügyvéd, a Bátor Program Egyesület egyik vezetője beszédében arra tett ígéretet, figyelemmel fogják kísérni és szóvá is teszik a devizakárosultak ügyét, mint fogalmazott,

a civil szervezetek fogják megmondani, látványossá tenni, ki az, aki bevitte a parlament elé a Lex Marczingóst, és ki az, aki húzódozott.

Az ügyvéd ismertette, a napokban három kilakoltatásra is sor fog kerülni. Elpanaszolta, a bíróságok gyakorlatilag ellehetetlenítik bármiféle jogorvoslati kérelmüket a végrehajtások felfüggesztése tárgyában. Ennek oka pedig nem az egyes bírókban keresendő, hanem

a jogszabályok rendszere nem jó.

Ölveczky István azt is elmondta, nem új törvényt kell alkotni, hanem azt meglevő devizahiteles törvényt kell megsemmisíteni, amit a Kúria álmodott meg az uniós irányelvekkel ellentétesen.

„Hány ezer ember életét tették ezzel tönkre?”

– tette fel a költői kérdést az ügyvéd.

A jogi szakember kitért arra is, hogy az úgynevezett Kásler-ügyben hozott uniós bírósági döntés tisztességtelennek nyilvánította a devizaeladási és -vételi árfolyamok különböző alkalmazását is, és a Marczingós-ítéletből következik, emiatt is érvénytelenek a devizahitel-szerződések.

Ezt a Kúria azonban nem hajlandó kimondani – mondta Ölveczky István, aki szerint ezt az igazságszolgáltatási mentalitást

„csak nagyon erős civil háttérrel és igen erős rendszerváltással lehet megoldani”,

aki szerint a pénzügyi hatalommal szemben csak a tömeg képes fellépni.