Z. Kárpát Dániel: a Lex Marczingósnak ne 20-30 százalékát, hanem az egészet valósítsák meg!

A tavasszal az Európai Unió Bíróságán (EUB) született Marczingós-féle devizahiteles ítélet „nem érkezett meg Magyarországra”, a devizahitelesek 12 pontja pedig ennek szintézise, melyben a kilakoltatások, devizás végrehajtások megszüntetése, minden érintettel szemben a tisztességes elszámolás igénye is szerepel – mondta az M1 Ma reggel című műsorában Z. Kárpát Dániel annak kapcsán, hogy a parlament hétfőn vitanapot tartott a devizakárosultak igazságtételéről.

A Jobbik országgyűlési képviselője szerint a 12 pont ezek egyes leágazásait is tartalmazza, melyek mind-mind részét képezik a kártérítési csomagnak. Felidézte, ezeket a pontokat a devizakárosultak közössége a Devizás Igazság Napja elnevezésű látványos, több ezer fős demonstráción közfelkiáltással fogadták el.

A devizakárosultak ügyeit a parlament előtt is képviselő ellenzéki honatya közölte, kezdeményezéshez már online és papír alapon is lehet támogató szignót adni, emellett a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége (BKFSZ) taglétszáma is kétezer főnél jár, sorra alakulnak a települési szintű csoportok.

Z. Kárpát úgy látja, a devizások körében példátlan várakozás alakult ki a rendezés igényével, ezért kezdeményezte a témában a parlamenti vitanapot. Álláspontja szerint

a vitát azoknak is érdemes támogatniuk, akik esetleg nem értenek egyet az ellenfelekkel.

A jobbikos képviselő úgy látja, a vitanap főleg a tisztánlátásban segített, az egyes politikai szereplők álláspontja pedig a közösségi médiának köszönhetően pillanatok alatt tízezrekhez juthat el.

Az ellenzéki politikus felidézte, korábban a devizás szabadság jogaként emlegetett úgynevezett elsétálási jog felé is mutatkozott szakmai nyitottság. Ennek lényege az, hogy

akitől már elvették az otthonát, attól ne lehessen még további milliókat követelni,

mert az érintett a normális élet visszaszerzésének minimális esélyét is elveszti – emlékeztetett.

Z. Kárpát Dániel leszögezte, a 12 pontot szeretnék végigvinni a rendszeren. Ezek közül van, amit a parlamenten kell keresztülvinni, van, amit a Nemzeti Választási Bizottságon, van, amit a Bankszövetségen vagy a felügyeleten – mondta.

A Jobbik országgyűlési képviselője azt is hangsúlyozta, bármikor lehet ebből parlamenti megoldás, mint fogalmazott, Marczingós Lászlóval együtt odaadják akár a Fidesznek, akár bármelyik politikai erőnek, ha azt meg akarják valósítani, de hozzátette, feltételük, hogy

„ne a húsz, ne a harminc százalékát, hanem a teljes csomagot valósítsák meg”.

Mint mondta, normál parlamenti menetben vitával együtt egy hónap alatt lehet belőle törvény, de sürgősséggel – ahogy arra volt nem egy példa – akár napok alatt is megvalósítható lenne. „Mindez politikai szándék, akarat kérdése” – mondta, hozzátéve,

a parlament akár a tavaszi ülésszak elején, február-márciusban is dönthetne erről.

Műsorvezetői kérdésre azt mondta, a Tisza Párt előválasztási folyamatát is a „devizahiteles fénytörés” kapcsán tekinti, ugyanis a devizakárosultak a legnagyobb ellenzéki erő megoldási javaslatát is elutasítják. Szerinte Magyar Péterék „erkölcsi kártérítése” nem egy versenyképes javaslat. Mint fogalmazott, erősebb mondást nem talált sem a Tisza Párt, sem a kormánypártok oldalán.

