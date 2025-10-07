Z. Kárpát Dániel: Az adósrabszolgaságnak nincs helye a XXI. században!

Az ősz beköszöntével sokan nosztalgikusan tekintenek vissza a nyárra, amely természetesen nekem is adott szép emlékeket a családommal vagy a barátaimmal. Ám számomra és nagyon sok magyar ember számára volt ennek a nyárnak egy sokkal sötétebb arca is. Talán még soha nem találkoztam ennyi emberi szenvedéssel, igazságtalansággal, kiszolgáltatottsággal, mint az elmúlt hónapokban.

Amikor Marczingós Lászlóval létrehoztuk a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségét, tudtuk, hogy sokakat érintő problémáról van szó. Ám azt őszintén szólva nem gondoltuk volna, hogy ilyen sok kisemmizett, tönkretett ember jelentkezik a felhívásunkra. Több kilakoltatáshoz is riasztottak minket, amelyeknek egy része már azzal elkerülhető lett volna, ha az áldozatnak van pénze ügyvédre.

Ezek az ügyek mutatják meg igazán pőrén a bankok által üzemeltetett kifosztórendszer gátlástalan aljasságát, hiszen számos esetben olyan embereket nyomorítanak meg, akik már eleve szerény körülmények között élnek.

És ha azt hisszük, hogy legalább otthonuk, egész életük munkájának elorzása után békén hagyják őket, sajnos nem egy esetben tévedünk.

Mert a kilakoltatás után nem sokkal számos, utcára tett embernél jelentek meg furcsa, követeléskezeléssel foglalkozó alakok, hogy tartoznak még több millió, egyes esetekben több tízmillió forinttal. Így a kifosztott áldozatoktól még az újrakezdés minimális esélyét is megtagadják.

Ennek a méltatlan, embertelen, és sokszor nem kizárt, hogy törvénytelen vircsaftnak azonnal véget kell vetni! Az Országgyűlésben ezért javasoltuk, hogy azoktól, akik elvesztették az otthonukat, ne lehessen további összegeket követelni. Ha az adósság összege valóban meghaladja az elzálogosított ingatlanét, ez legyen a bank kockázata! Természetesen a minimálisan humánus eljáráshoz mindenkihez joga van, így ez a moratórium nemcsak a devizahitelesekre, hanem minden más, hasonló, borzalmas élethelyzetbe került emberre ki kell, hogy terjedjen. A legalizált adósrabszolgaságnak nincs helye a XXI. században!

Ez természetesen nem helyettesítheti a devizahiteleseknek járó igazságtételt, amelynek Marczingós Lászlóval közösen kidolgozott törvényjavaslatát is benyújtottuk a parlamentben.

Az Európai Unió Bírósága világosan kimondta, hogy ezek a szerződések mind érvénytelenek,

a kormány mégis úgy tesz, mintha csupán egyedi esetekről lenne szó, s így nekik nem volna feladatuk ebben az ügyben.

Amikor ezt számonkértem az Országgyűlésben, ismét világossá vált, valójában kiknek az oldalán áll a Fidesz. Répássy Róbert államtitkár jogi csűrés-csavarásokba csomagolt válasza egy hétpróbás banki ügyvédtől is elhangozhatott volna. És hát valójában a kormány úgy is viselkedik, mintha a kötelességük a pénzintézetek, és nem a magyar emberek védelme volna.

E tekintetben azonban az ellenzék sem állított ki magáról sokkal jobb bizonyítványt, amikor az Igazságügyi Bizottságba a Lex Marczingós tárgyalására részükről is csupán egyetlen képviselő ment el.

Úgy tűnik, a kisemmizett családok ezrei csak a Jobbikra számíthatnak. Mi ugyanis nem felejtettük el, kiknek a szolgálatára esküdtünk fel. Nem nyugszunk, míg ki nem harcoljuk a devizahiteles csalás áldozatai számára a teljes körű igazságtételt!

(A szerző a Jobbik országgyűlési képviselője, a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségének elnöke.)