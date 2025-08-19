Z. Kárpát Dániel: az ingyenes bankolást kövesse a devizás igazságtétel is!

A Jobbik üdvözli, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bejelentése szerint elérhető lesz legalább az ingyenes bankszámla mindenkinek. Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke közleményében felidézi, a Jobbik következetesen és majdnem egy évtizede folytat kampányt a túlárazott magyar bankrendszer túlkapásaival szemben. Mint arról korábban beszámoltunk, a jegybak és a pénzintézeti szektor megállapodása értelmében addig, amíg három egymást követő hónapban az inflációs mutató 4 százalék felett van, minden bank köteles lesz ingyenes bankszámlavezetést is biztosítani ügyfeleinek.

A jobbikos képviselő hozzáteszi:

„bárcsak a devizahitelesek helyzetének rendezése tekintetében is ilyen aktív lenne minden érintett szerv!”

Az ellenzéki honatya rámutat, bár az ingyenes számlamegoldás kicsit suta, hiszen csak bizonyos inflációs szint felett garantált, de legalább a fontosabb alapműveletekre vonatkozik, egyben emlékeztet,

ők maguk is ezt indítványozták a parlament jobbikos vezetésű Fogyasztóvédelmi Albizottságában,

ahol az ötlet elvi alapjaiban mindenki megállapodott.

Z. Kárpát Dániel úgy véli, a mostani pénzintézeti kötelezettség egy újabb részeredmény az ingyenes bankolásért folytatott kampányukban. Felhívja viszont a figyelmet,

egy pillanatra sem feledik, hogy a devizahiteles igazságtételi csomag nélkül nem képzelhető el társadalmi megnyugvás Magyarországon, ennek árát pedig az érintett bankok kell, hogy megfizessék!

– zárul az ellenzéki politikus közleménye.