Z. Kárpát Dániel: az út végén a devizakárosultak visszakaphatják a pénzüket

Két vidéki nagyvárosban, Székesfehérvárott és Kaposvárott is szép számmal jelentek még érdeklődők a devizakárosultak utcafórumán csütörtökön. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője és a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségének (BKFSZ) elnöke Marczingós Lászlóra utalva azt mondta, ő visszahozta a reményt a devizásoknak, neki köszönhetően

„pecsétes papírunk van arról, hogy nekünk van igazunk”.

Az ellenzéki politikus azt mondta, „felszántják az országot”, mert nem állítják, hogy két hét alatt megoldják a megoldást, de az utat ismerik,

annak a végén devizahiteles rendezés lesz, és a kifosztott emberek visszakaphatják a pénzüket.

Z. Kárpát úgy véli, azért nem jelentek meg a kormánypártiak és a momentumosok a devizahitelesek ügyében rendezett rendkívüli parlamenti ülésen, mert november 15-től szokott beállni a téli kilakoltatási moratórium, és „a végrehajtók érdekében mintha még igyekeznének kimaxolni ezeket a heteket, hónapokat”.

A Jobbik képviselője felidézte, sokan kérdezik, mit akarnak ők addig, amíg a Fidesz nem akarja a megoldást, és a Tisza Párt sem mondja azt, hogy fizessenek a bankok, ne pedig a költségvetés. Z. Kárpát szerint bármelyik nagy pártnál eljöhet a változás pillanata.

Szerinte ha a Fidesz nem sokkal a választások előtt azt méri a kutatóintézeteivel, hogy vesztésre áll, nem kizárt, hogy elkéri Marczingós Lászlótól a megoldás kulcsát.

A Tiszánál pedig arra jöhetnek rá, hogy egy ilyen igazságtalanság fölött szemet hunyva „még csak eljátszani sem lehet a rendszerváltozás folyamatát”, ugyanis a devizás igazságtétel az alapja a fogyasztók megvédésének a nagy hálózatokkal szemben.

A jobbikos honatya megismételte: ők bárkinek odaadják a megoldást, de egyetlen feltétellel: „ne lúgozzák ki”, teljes egészében valósítsák meg, és fizessenek a bakok!

Z. Kárpát hangsúlyozta, ha a költségvetés állná a károkat, akkor a devizásnak adófizetőként egyik zsebéből a másikba kerülne a pénze, ami nem igazságtétel.

A BKFSZ megalakulásáról azt mondta, bárhova mennek, tucatjával jelentkeznek a belépők, így meg fognak alakulni az egyesület települési csoportjai is, így a devizások már nincsenek egyedül, több tucatnyi társa ott áll mellette, a háta mögött pedig ügyvédek nyújtanak jogi segítséget.

„Amikor a Marczingós-csomagot bevisszük a parlamentebe, ott lesznek mögöttünk ötezren vagy tízezren. Nem lehet többé szórakozni a devizásokkal”

– nyomatékosította Z. Kárpát. Felidézte, ahol megjelent a szövetség, ott nem biztos, hogy jogsértő kilakoltatásba torkollik a dolog és megtörténnek a jogfosztások – utalt a tápiószecsői esetre a jobbikos politikus.

Az ellenzéki honatya azt is közölte, ő arra szerződött, hogy „postás legyen”, és a Lex Marczingóst a parlament elé terjesztve „felerősítse a devizások hangját”.

A devizakárosultak szabadságharcosaként is emlegetett Marczingós László, aki a BKFSZ tiszteletbeli elnöki posztját is betölti, az utcafórumon arról beszélt, a bíróságok megtagadják az uniós jog alkalmazását, és amelyik bíró közli, ő érvényesítené az uniós jogot, leveszik az ügyről. A jogi szakember azt mondta, nem egyesével kell letámadni az ügyvédeket, hanem az egyesületbe belépve kell összefogni.

„Sokkal többet jelent a befizetett tagdíjaknál az emberi munka, a szolidaritás és egymás támogatása”

– húzta alá az ismert ügyvéd.

Marczingós azt mondta, nem erkölcsi kártérítésre van szükség, neki magának három megnyert ügye van az Európai Unió Bíróságán (EUB), ezeket nem szabad lesöpörni az asztalról.

A jogi szakember utalt az EUB Paks 2 ügyében hozott friss ítéletére, mint mondta, ez arra szólítja fel az Európai Bizottságot, hogy az orosz befolyást és a verseny szabályainak betartását vizsgálja meg. Felidézte, ő a Gazdasági Versenyhivatalt kérte arra, hogy az igazságszolgáltatás és a bankszektor közti kartellt vizsgálja. Úgy véli, a verseny vizsgálata során a Bizottság a „devizahiteleket kiosztogató szervezeteket” is vizsgálni fogják,

aminek a vége kötelezettségszegési eljárások, illetve az országra kirótt óriási összegű pénzbüntetés lehet.

Ennek elkerülése csak úgy lehetséges – véli Marczingós –, hogy betartják az EUB ítéletét. Hozzátette, ezt egyénileg, elaprózódva nem lehet végigvinni, ezért kéri, a devizakárosultak támogassák a BKFSZ-t, lépjenek be, és aktívak legyenek.

A jogi szakember azt mondta, ő pártpolitizálni sosem fog, az ő politikai tevékenysége abból áll, hogy a megpróbálja a parlamenti erőket rávenni, szavazzák meg a Lex Marczingóst:

a devizahitel-szerződések úgy legyenek semmisek, hogy a károsultaknak ne kelljen egyesével pereskedniük.

Mint arról május elején beszámoltunk, az EUB döntése kimondta, a tisztességtelen kitételt tartalmazó, tehát érvénytelen szerződést még jogalkotási úton sem lehet a fogyasztó akarata ellenére érvényessé nyilvánítani.