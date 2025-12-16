Z. Kárpát Dániel: ha lenne politikai szándék, gyorsan keresztülmenne a parlamenten a devizás megoldáscsomag

Pokoli nyár után pokoli ősz volt, mert rengeteg olyan kilakoltatási esemény volt, ahova nem szeretett volna elmenni – mondta az M1 Ma reggel című műsorában Z. Kárpát Dániel. A Jobbik devizahitelesek ügyét felkaroló képviselője azt mondta, számos végrehajtói jogsértést feltártak, ezek közül többet sikerült megoldani, de úgy fogalmazott,

a legjobb az lenne, ha nem lennének devizás szerződésekre visszavezethető kilakoltatások.

Az ellenzéki honatya örül annak, hogy Lázár János bizottsági meghallgatása után konzultáció indult a kérdésben. Mint ismert, az építési és közlekedési miniszter pontosan az ellentettjét mondta, mint Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Lázár szerint a bankoknak ki kellene fizetniük a devizakárosultak felé az Európai Unió Bírósága (EUB) ítéletéből fakadó kötelezettségeiket.

Z. Kárpát megismételte korábbi ígéretét, miszerint a Lex Marczingós fantázianévvel illetett megoldási csomagot átadják akár a Fidesznek, akár a Tisza Pártnak, az egyetlen feltételük, hogy azt teljeskörűen valósítsák meg.

A jobbikos honatya azt mondta:

„Nagyon örülnék neki, ha még idén lenne ebből valami, legkésőbb a jövő év elején.”

Az ellenzéki politikus felidézte, a devizahitelekkel kapcsolatos, nyár végi rendkívüli parlamenti ülésre a kormánypárti képviselők el sem jöttek. Az ősz végi devizahiteles vitanap már megvalósult, azonban az álláspontok ott sem találkoztak egymással.

Z. Kárpát úgy vélte, devizakárosultak ügyében „a politika lépjen egy kicsit hátrébb, engedje a szakmát előrébb”. Mint fogalmazott, az EUB-ről mindenkinek megvan a véleménye, de az ítélet „általános érvényű és kötelező döntés, ez nem mérlegelés tárgya, ez nem egyéni ízlés kérdése”, ez alapján

kellene hozni egy parlamenti döntést, mely megerősíti: érvénytelenek a devizahiteles szerződések.

A Jobbik képviselője szerint ezt kell, hogy kövesse a bankok elszámoltatása .

Z. Kárpát közölte, már több tucat helyszínen alakultak helyi csoportjai a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségének, a szervezet létszáma pedig kétezer fő felett van. Ez azért történik, mert „helyzet van”. A jobbikos képviselő szerint egy választás előtt felértékelődik a helyzete egy ekkora, rendezetlen helyzetű társadalmi csoportnak. Rámutatott, ha meglenne a politikai szándék, akkor gyorsan keresztül tudna menni a devizás megoldáscsomag az Országgyűlésen, ehhez megvan a parlamenti eszközrendszer.

A Jobbik országgyűlési képviselője arról is beszélt, sok devizakárosultnak egészségügyi problémát okoztak ezzel a hibás banki termékkel, ráment a társadalmi-szociális élete részben vagy egészben, van, akinek az életét követelte.

„Egy fél generációt megnyomorítottak egy hibás termékkel”

– hívta fel a figyelmet a honatya, hozzátéve: egy tisztességes elszámolás után az ő kártérítésükről is gondoskodni kell.

