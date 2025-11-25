Z. Kárpát Dániel: kötelező érvényű parlamenti döntés kell a Marczingós-féle EUB-ítéletről

A hétfői devizahiteles vitanap pozitívumaként értékelte Z. Kárpát Dániel, hogy egy kivétellel (Momentum) a többi parlamenti párt, így a kormányzó pártok is részt vettek az ülésen, és mindenki érdemi álláspontot képviselt a vitában – mondta a devizakárosultak ügyét az Országgyűlés előtt képviselő jobbikos honatya keddi, budapesti sajtótájékoztatóján.

A Fidesz és a KDNP véleményéről azt mondta, az semmilyen formában nem találkozik a devizakárosultak társadalmának követeléseivel.

Felidézte, a devizahitelesek 12 pontját a Devizás Igazság Napján közfelkiáltással fogadták el. A kezdeményezéshez online és fizikai formában is lehet csatlakozni.

A Jobbik képviselője ismertette, a kormány változtatott álláspontján, elutasítóbb, mint eddig, és ez véleménye szerint addig így is marad, amíg bele nem megyünk komolyabban a választási kampányba. Emlékeztetett, a devizások a kilakoltatások, végrehajtások felfüggesztését követelik, illetve azt, hogy az Európai Unió Bíróságán (EUB) április végén született ítéletet „meg kellene engedni érkezni Magyarországra”, és egy tisztességes elszámolást kellene elérni a bankokkal szemben.

A Jobbik erről egy kötelező erejű parlamenti döntést szeretne hozni, míg a kormánypártok bíróságra küldenék az érintett károsultakat. Z. Kárpát azt mondta, a devizakárosultak zöme sem anyagi, sem egyéb okok miatt nem képes jogait bíróság előtt érvényesíteni, ráadásul kevés a jól képzett szakember a fogyasztóvédelem területén. Az ellenzéki politikus szerint a parlamentnek kellene megerősíteni az EUB döntését, ez alapján ki kell mondani a szerződések érvénytelenségét, majd az elszámolás után a juttatott tőkeösszegen felül minden forintot vissza kell fizetni a károsultak részére.

A jobbikos képviselő úgy látja, a Fidesz nem partner ebben a megoldásban, és a Tisza Párttól is egész más javaslat érkezett, de egyik sem találkozik az érintett társadalmi réteg követeléseivel.

Z. Kárpát ismertette, már kétezer főnél tart a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetsége létszáma, és kéri az érintetteket, jelentkezzenek, mert sorra alakulnak a települési csoportok is. Az ellenzéki képviselő azt is elmondta, sorra érkeznek hozzá a pozitív megerősítések még a parlamenten belülről is, és a bírósági tárgyalótermekből is érkeznek azok az ítéletek, melyek a Marczigós-féle EUB-ítélettel állnak összhangban.