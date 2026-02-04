Z. Kárpát Dániel: más országokban az átlagbér fölött is elérhető ingyenes bankszámlacsomag

Nemcsak nagyon drága, hanem „idegesítően, irritálóan drága” a bankolás Magyarországon – fogalmazott Z. Kárpát Dániel. A Jobbik országgyűlési képviselője az M1 Ma reggel című műsorában ennek bizonyítására olyan példát hozott fel, hogy ő maga

négy olyan pénzintézetet is talált, amely 50 forint fölött, sőt akár 67 forintot számlázott ügyfeleinek egy-egy SMS-értesítés után.

Emlékeztetett, a pénzintézetek ügyfelei január végéig kellett, hogy megkapják értesítésüket arról, „mennyivel húzta le őt a bankja”, ezek az összegek pedig éves szinten több tízezer forintra rúgnak. A jobbikos politikus nemzetközi összehasonlításra hivatkozva azt közölte,

más uniós országokban még jóval az átlagbér fölött is teljesen ingyenes bankszámlacsomag érhető el.

Z. Kárpát Dániel rámutatott, a banknak főleg abból kellene hasznot realizálnia, hogy a nála levő pénzt forgatja, fialtatja. Magyarországon viszont a bankszektor nyeresége 2000 milliárd forint körül van, volt olyan időszak, amikor a profitból 300-400 milliárd forint az ügyfelektől beszedett díjakból származott.

„Ennek az őrületnek legyen vége: átlagbérig és az alapműveletek tekintetében legyen ingyenes a bankolás!”

– nyomatékosította az ellenzéki honatya, hozzátéve, ha valaki tőzsdézik vagy befektet, annak már lehet egy tisztességes banki díja.

Egy másik példát felhozva a jobbikos politikus rámutatott, van olyan pénzintézet, ahol

100 ezer forint készpénz idegen ATM-ből történt felvételéért 4 ezer forint költséget vontak le az ügyfél számlájáról.

Z. Kárpát felidézte, már 2024 őszén kezdeményezte az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Albizottságában a díjmentesen felvehető készpénz összegének havi 250 ezer forintra emelését, köszönetet mondott a plénum kormánypárti és ellenzéki tagjainak, hogy ezt megszavazták. Ám ez a terve nem lépett hatályba 2025 elején, ezért – emlékeztetett – a tavalyi évben már havi 300 ezer forintos összeghatárt javasolt, amit most február 1-jével be is vezettek. Megjegyezte,

indokolt lenne ennek inflációkövető emelése.

Azt viszont leszögezte, mind a készpénzfelvétel, mind a „sima” utalások sarcolása egy befagyasztandó dolog, ez alól mentesíteni kellene az ügyfeleket, vagy legalábbis olyan számlacsomagokat elérhetővé tenni, melyeknél az alapműveletek ingyenesek.

„Ez sok százmilliárd forint évente, én úgy gondolom, ez a polgároknál kellene, hogy maradjon, és semmiképp sem akarnám a banki profitot tovább erősíteni”

– húzta alá az ellenzéki képviselő.

Z. Kárpát Dániel úgy látja, megakadályozható lenne az ingyenessé vált szolgáltatások miatt kieső bevétel átterhelése más banki szolgáltatásokra, ha

bevonnák ezeket a pénzintézeti termékeket is az online árfigyelő alá,

amivel vizsgálható lenne, valós-e a díj megemelése, vagy pusztán spekulációról van-e szó. „Ez most már mérhető, tetten érhető, szankcionálható folyamat” – mutatott rá a fogyasztóvédelmi szakpolitikus, megjegyezve, mindig az embert, az ügyfelet kell védeni a nagy hálózatokkal szemben.

