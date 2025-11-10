Z. Kárpát Dániel: Országjárás indul a devizahitelesek 12 pontjával

A dokumentum végrehajtása kapcsán Z. Kárpát Dániel és Martin László ügyvéd egy részletes feladatlistát kapott: az egyes pontokat a parlament, az európai intézmények, a pénzügyi felügyelet és a bankok irányába is továbbviszik.

A Jobbik alelnöke bejelentette, hogy országjárásba kezdenek, hogy minél több érintetthez eljuttassák a 12 pontot, és széleskörű társadalmi támogatást gyűjtsenek a kezdeményezés mögé. Hangsúlyozta: azok is csatlakozhatnak, akik nem tudtak személyesen részt venni a budapesti eseményen, mivel az online térben is alá lehet írni a támogatói nyilatkozatot.

„Fel fogjuk szántani az utcákat, tereket, városokat, községeket” – fogalmazott Z. Kárpát, aki szerint a devizahitelesek ügye mögött már most jelentős társadalmi erő áll. A politikus úgy látja, hogy a közelgő választások közeledtével a nagy politikai erők is kénytelenek lesznek állást foglalni a kérdésben.

A Jobbik alelnöke szerint a devizahitelesek 12 pontja a „teljes igazságtételi csomag” garanciáját hordozza, és céljuk, hogy az ügy ne csak a hazai közvélemény, hanem az európai fórumok előtt is megjelenjen.

„Igazságot a devizahiteleseknek” – zárta sajtótájékoztatóját Z. Kárpát Dániel.

pY)