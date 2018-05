Sneider üzent, határozottan elutasítja Toroczkai „platformizálását”

A Jobbik elnöke szerint

„nagyon rossz dolog a vélt jobb pozíció miatt visszaélni mások nevével, belekeverni őket egy olyan dologba, amitől nagyon határozottan elhatárolódnak.”

Sneider a Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy Toroczkaiék bejelentése után számos polgármester, regionális igazgató azonnal jelezte:

nem igaz, amit Ásotthalom polgármestere állít róluk.

Hozzátette: egyetlen kivétellel (Dúró Dóra) a Jobbik országgyűlési képviselői is kijelentették, hogy nem hajlandók „platformozni”.

A pártelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a „platform” olyan ügyeket tenne alapvetései közé, amelyek el sem hangzottak Toroczkai programbeszédében. Sneider viszont felsorolta, hogy milyen döntéseket hozott, illetve milyen álláspontot képvisel azokban a kérdésekben (pl. belső kommunikáció javítása, tagságbarát működés, migráció, társadalmi egyenlőtlenségek, elszakított magyarság jogai), amelyek a platform programját érintik.

-tette fel a kérdés Sneider.

- tette hozzá. Megismételte korábbi kijelentését, hogy a Jobbiknak egy szociálisan érzékeny, modern nemzeti néppártot kell működtetnie, amely a világ nagy kihívásaira a bennük rejlő tudással válaszol.

„Büszkék lehetünk az évtizedek alatt felszívott ismereteinkre, amely rámutathat Orbán Viktor rendszerének gyenge pontjaira, világszemléletének hibáira. Hiszem, hogy Magyarország szociológiai, társadalmi berendezkedése nem mehet élesen szembe a már szomszédjainkban is sokkal jobban jelen lévő modernitással, mert az leszakadásunkat, végső soron nemzetünk felmorzsolódását jelentené. Egy egészséges, nemzeti öntudatában megerősödött, társadalmi igazságtalanságokat felszámoló államra van szükségünk. A kettő egymás feltétele. Egyik a másik nélkül nem fog működni. Ennek felismerése adja néppárti jelegünket. Ezt nem hagyhatjuk veszni.”

A Jobbik tisztújító kongresszusán alulmaradó Toroczkai László kedden jelentette be, hogy - magát beleértve - hét jobbikos polgármesterrel (Szente Béla, Monorierdő és Baumgartner László, Bánokszentgörgy polgármestere időközbe jelezte, hogy visszaéltek a nevükkel), számos középvezetővel, illetve a Novák-Dúró házaspárral „Mi magunk” néven platformot hoznának létre. Céljuk, hogy a Jobbikot „visszatereljék a régi irányba”.

Reagálva Jakab Péter, a Jobbik szóvivője a „platformizálás” ellen foglalt állást, Toroczkai kezdeményezését alapszabály-ellenesnek nevezve. Azt is kijelentette, hogy

a Jobbikot nem kell visszaterelni a régi irányba, mert el sem tért attól, sőt, szerinte az alapító nyilatkozatban megfogalmazott értékek a néppártosodással teljesednek ki.

Még kedden Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese és frakcióvezetője közleményben tudatta, hogy a 26 jobbikos országgyűlési képviselőből 25 nem támogatja és nem kíván részt venni Toroczkai „platformizálásában”.

Ásotthalom polgármestere „barátságtalan válasznak” nevezte a jobbikos reakciót a Facebook-oldalán. A Zoom.hu megkeresésére úgy fogalmazott:

A pártszakadás lehetőségével kapcsolatban azt mondta, „erről még korai beszélni”, hozzátette:

„Most a Jobbik elnökségének térfelén pattog a labda, ám ha párbeszéd helyett továbbra is a kizárásomat lebegtetik, akkor más irányt is vehet a platform.”

Toroczkai és támogatói arra is készek, hogy a Jobbik alapszabályának módosítását kezdeményezzék a platformjuk létrehozása érdekében.

Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője azonban szerda reggel a köztévének kijelentette: szóba sem jöhet semmilyen klikkesedés a Jobbikon belül.

- hangsúlyozta. Mirkóczki arról is beszélt: nem érzi, hogy a tagságon belül nagy szakadás lenne, inkább úgy látja, kialakult Toroczkai László körül egy csoport, és ők megpróbálják zsarolni a pártot.

Fordulat a történetben, hogy Dúró Dóra is megszólalt az ügyben a Facebook-oldalán, ahol egyértelművé tette: szakadás esetén nem tudja támogatni Toroczkaiékat.

„Becsületbeli ügynek tekintettem a 46%-os támogatottság után, hogy a kilépésüket fontolgató csalódottak kezét ne engedjem el, de a platform eddigi egyetlen megbeszélésén is egyértelművé tettem, hogy mindennél fontosabbnak gondolom a Jobbik egységének megtartását, ezért semmiképp sem szeretnék új szervezetet létrehozni, oda már nem tudom követni őket, sőt az ezt szorgalmazókat is igyekeztem meggyőzni, hogy inkább a pártban való maradásukra találjunk megoldást, akár egy platform segítségével, melyben konkrét szerepet nem vállaltam, szimbolikus lépésnek szántam az ottlétemet” - írta Dúró a közösségi oldalon. Azt is hozzátette, mindent meg fog tenni a szakadás ellen, a mostani vitában pedig mindkét oldalon lát felelős és felelőtlen megnyilatkozást, kompromisszumkeresést, illetve provokációt egyaránt. „Mindkét félnek komoly felelőssége van, hogy miként jár el”