Kit fog érdekelni az igazság?

A mesebeli Mátyás arra használta az álcáját, hogy megismerje népe mindennapjait és problémáit. Orbán Viktor ezzel szemben arra használja, hogy gondosan elfedje a közvélemény elől saját és környezete valódi életét.

Az Átlátszó oknyomozói munkájának köszönhetően most egy újabb repedésen keresztül pillanthatunk az álca mögé. Képbe került egy 17 milliárd forintos repülő, amit már használt Orbán Viktor is, és egy 7 milliárd forintos jacht, amin Mészáros Lőrinc, valamint üzleti köre élvezhette a napsütést az Adrián. E két, bonyolult tulajdonosi háttérrel rendelkező luxusjármű pedig bizonyítottan többször is keresztezte egymás útjait.

De mi következik ebből? Mit bizonyít? Egyáltalán miért érdekes ez?

Luxusjacht és luxusrepülőgép - így mulatnak a NER-lovagok Az Átlátszó kutatásából kiderül, hogy Orbán Viktor egy osztrák lajstromszámú magánrepülőgéppel érkezett haza Budapestre a Videoton bulgáriai szereplése után. Ugyanez a gép később Mészáros Lőrinc lányát és a ZTE tulajdonosát hozta a fővárosba. A képbe került lusuxjachtról kiderült, hogy azt Szíjj László, valamint egy kormánymegbízott, és Homolya Róbert MÁV-elnök is használta.

Két narratíva csap most össze az interneten. A kormánykritikus sajtóorgánumok újságírói az Átlátszó oknyomozói munkáját ünnepelik és dicsőítik, mint lenyűgöző teljesítményt. Az Átlátszó cikke alatti hozzászólások „ellopott százmilliárdokat” emlegetnek, amit a kormányoldal NER-lovagjai féltve rejtegetnek, miközben az oktatás és az egészségügy forráshiánytól szenved.

A kormányoldal híveinek is megvan a véleményük. Szerintük egy újabb gumicsontról van szó, amin az ellenzék csámcsoghat, és különben is, mi van abban, hogy ha egy miniszterelnök a rangjának megfelelően nem egy fapados járattal közlekedik, hanem egy olyan repülőgéppel, ami presztízst jelent a politika világában? Akad olyan vélemény is, hogy pusztán csak irigység szemére vetni bárkinek is, hogy hová utazott, és hol nyaralt, ráadásul a horvát tengerpartot - a politikusokon és az üzletembereken kívül – sok magyar választja nyaralása célpontjának.

Pro és kontra bőven vannak és lesznek még vélemények. Aztán ez is lecseng. Felsorolni is nehéz lenne (mondjuk) az elmúlt négy évből - Orbánék újabb kétharmadát megelőzően - hány olyan ügy volt, amelyek kapcsán elhangzott, hogy máshol „ebbe már politikusok buktak volna bele”, vagy „vizsgálatot indítottak volna”, és „ százezreknek kéne utcára vonulnia”. De nem történt semmi sem. Az álcán keletkezett repedések gyorsan összeforrtak. Két-három nap után elpárolgott a felháborodás, két-három hónap múlva meg már a felejtés homályába vesztek a botrányos ügyek.

Orbánék kényelmes luxusútjai kit fognak érdekelni három nap múlva, és ki fog emlékezni három hónap múlva az Átlátszó lenyűgöző oknyomozói teljesítményére?