Mindenki döntse el! A devizakárosultak vagy a bankok mellé áll

A Nemzeti Választási Bizottság legutóbbi ülésén az ellenzéki pártok közül csak az MSZP támogatta a Jobbik népszavazási kezdeményezését, amely a devizakárosultakat sújtó végrehajtásokat és kilakoltatásokat kívánja felfüggeszteni. A Demokratikus Koalíció delegáltja leszavazta, ám a párt a szavazást követően jelezte, hogy küldöttjük tévesen szavazott és ők is támogatják a népszavazási kezdeményezést. A Mi Hazánk delegáltja jogi aggályokra hivatkozva a kormánypártokkal együtt szavazva nem támogatta a Jobbik beadványát. Éppen ezért a Jobbik újabb népszavazási kezdeményezést indított a devizakárosultak megsegítése és a végrehajtások felfüggesztése érdekében. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke és országgyűlési képviselője sajtótájékoztatóján elmondta:

Elhoztuk a Nemzeti Választási Bizottsághoz a következő devizahiteles országos népszavazási kérdésünket, amellyel az a célunk, hogy ezáltal megállítható legyen Magyarországon minden devizás kilakoltatás és minden devizás ügyre visszavezethető végrehajtás. Néhány nappal ezelőtt került sor, ahol elképedve tapasztaltuk,hogy olyan szőrszálhasogatás és jogászi kukacoskodás vette kezdetét, mint ha nem zajlana éppen egy társadalmi szociális katasztrófahelyzet Magyarországon. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben a helyzetben nem feltétlenül a jogászkodásnak van itt az ideje. Vagy támogatni kell a devizahiteles ügyek rendezését ilyen módon is, vagy pedig nem. Idehoztunk egy új kérdést, ami álláspontunk szerint tökéletesen alkalmas arra, hogy a devizás helyzetet rendezzük, hogy a kilakoltatásokat és a devizás végrehajtásokat megtiltsuk a közeljövő Magyarországán egészen addig, amíg az országgyűlés egy nagyon erős törvényt nem hoz a devizás rendezés érdekében.

A Jobbik politikusa, mielőtt bevitte volna pártja újabb népszavazási kezdeményezését a Nemzeti Választási Bizottsághoz arra kérte az ellenzéki pártokat hagyjanak fel a devizakárosultak ügyével összefüggésben a rivalizálással. A legfontosabb, hogy a devizakárosultaknak közösen segítséget nyújtsanak és megakadályozzák, hogy a bankok és a végrehajtók nyerészkedése következtében magyar embereket az utcára tegyenek otthonaikból.