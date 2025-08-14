Három százalék ide vagy oda: Budapesten nem ér sokat az Otthon Start

A program árplafonjai a következők: legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterár; lakásoknál legfeljebb 100 millió forintos, házaknál legfeljebb 150 millió forintos vételár. Ezek a határok adják meg, hogy egy hirdetés “Otthon Start-képesnek” számít-e.

Budapesten az elérhető lakások 40 százaléka, a házak 46 százaléka felel meg a feltételeknek, tehát az Otthon Starttal célzott fővárosi vevőknek érezhetően kevesebb opciójuk van, mint vidéken.

A fővárosi arányok gyengélkedését leginkább az árszint magyarázza. Piaci szereplők szerint a budapesti társasházi lakások átlagos négyzetméterára már 1,4 millió forint körül jár, ami nagyon közel van a program 1,5 milliós plafonjához.

A nagyvárosok között jelentős szórás látszik: Békéscsabán és Salgótarjánban szinte teljes a lefedettség; Győrben a teljes kínálat 89 százaléka, Debrecenben 86 százalék felel meg a feltételeknek.

Hasznos újdonság, hogy az Ingatlan.com külön “FIX 3%” szűrőt vezetett be: ezzel egy kattintással lehet csak a várhatóan jogosult hirdetéseket listázni.