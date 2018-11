Barátok közt - Avagy államférfiak, ha beszélgetnek

- Ó, basszus, az emlegetett szamár... Ne haragudj, Petikém, ezt most muszáj fölvennem. Na helló, röfi, hogy va... Mi? Ja, ez csak olyan népi humor, tudod, mi így szeretjük.

(...)

- Hát, nem tudom, a Lölő meg a népek imádják...

(...)

- Nem, nem pénztáros, Mészáros. Nem igaz, hogy te se tudod megjegyezni, azt hittem csak az ellenzéknek van ilyen baja. Na mindegy. Hohó, hékás, amúgy miért vagy ilyen ideges? Mondtam az Anikónak, hogy kicsi lesz a Ráhelke gyerekkori ágya, de csak kötötte az ebet a karóhoz, tudod milyenek a nők...

(...)

- Ja, hogy az. Ne haragudj, hidd el, én sajnálom a legjobban, de most muszáj egy kicsit összegyurcsányoznunk, jövőre mégis csak választások lesznek, és mi még nem állunk olyan jól, mint a Vologya. Mondjuk rajta vagyunk. Mindegy. Ha már úgyis a "Soros elől menekülsz", akkor ezt is kibírod, nem? A Feri meg ráadásul a mi hasznos hülyénk, örül, hogy szerepelhet.

(...)

- Jó, hát lehet, hogy nem a Ripostban kellett volna lehoznunk, de az Origót még te sem olvasod, különben is, fain magyar gyerekek azok ott, jól dolgoznak. Na, de tényleg, hogy aludtál?

(...)

- Pedig direkt mondtam a Gabesz kopaszainak, hogy ne zajongjanak éjszaka, de ki sejthette, hogy a macedón tévé nem tudja, hogy mifelénk nem lehet csak úgy az én házam előtt filmezgetni. De legalább nem arra keltél, hogy kamerát nyomnak az arcodba, az is valami nem?

(...)

- Jó-jó, azért ne feledd, ha nincs az a nagy szívem, és nem szólok a Szíjjártóéknak, akkor most a szerbeknél játszhatnád az egyszemélyes migránskaravánt a déli határon, vagy a kóterban hűsölnél, mint a többiek.

(...)

- Na ugye. A szállás miatt meg ne fájjon a fejed, nemsokára szorítunk helyet az Istiék kastélyában. El se hiszed, milyen jó lesz: olyan vidéki levegő, hogy harapni lehet, magyar vendégszeretet, házi koszt, mi kell még? Ja igen, ha már kaja, este kicsit késni fogok, úgyhogy majd a Németh Sziszi átugrik egy éthordóval, visz egy kis rántott túrórudit, meg hurkás pisztáciafagyit, erőspistával, imádni fogod.

(...)

- Nem, sajnos az Anikó a lelkemre kötötte, hogy ne adjam oda a bárszekrény kulcsát. Tudod, hogy tartja a mondás: ha már mindenáron bujtatnod kell az elítélt macedón haverodat, akkor gondosan zárd el a családi ezüstöt.

(...)

- Mi? Már hogy ne lenne ilyen mondás? Na, most viszont le kell tegyelek, épp rólad beszélgetünk a Polt Petivel...

(...)

- Ne őrülj meg, persze, hogy nem fogunk lecsukni, a kiadatástól se félj. Na, majd érkezem valamikor.

(...)

- Én is puszillak!

Jóbarátból kínos társaság - egy ember, aki kellemetlen heteket okozhat Orbán Viktornak Az idén 48 éves Nikola Gruevszki fiatal kora ellenére régi motoros a macedón belpolitikában, karrierjét mégis az üzleti életben kezdte. A '90-es évek közepén az akkor megnyíló szkopjei tőzsdén kereskedett. Politikai karrierje 1996-ban indult a skopje-i városi tanács tagjaként.