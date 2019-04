"Orbán Viktor tegye le a nyelvvizsgát!"

Péntek délután a Kossuth téren tüntettek a diákok a hazai oktatás állapota és a kötelező nyelvvizsga bevezetése ellen. A Független Diákparlament által szervezett tüntetéshez csatlakozott még a Pedagógusok Szakszervezete, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Szabad Egyetem, a Hallgatói Szakszervezet, a Szülői Hang közösség és az Oktatói Hálózat is.

Mint ismert, a kormány 2020-tól kötelezővé tenné a felsőoktatásba való jelentkezéshez a nyelvvizsgát. Ám jelenleg, ha valóban bevezetik ezt a rendelkezést, akkor akár több ezer fiatal is eleshet a felsőoktatástól. Továbbá, főleg azon szakképzésekre kerülhetnének be kevesebben, ahol jelenleg is nagy munkaerőhiány van idehaza.

Érdekesség, hogy a 199 országgyűlési képviselő 58%-a nem rendelkezik nyelvvizsgával. Többek között Orbán Viktor, Áder János vagy Gyurcsány Ferenc sem jelentkezhetne 2020-tól a felsőoktatásba.

Az első felszólaló egy középiskolás volt, aki arról beszélt, hogy a legtöbb diáknak azért jelent problémát a kötelező nyelvvizsga, mert nincs elég anyagi háttere ahhoz, hogy magántanárral készüljön fel a vizsgára vagy drága nyelvtanfolyamokra járjon.

A Pedagógusok Szakszervezetének képviseletében, Dvorácskó Balázs úgy fogalmazott, hogy

"azért lettünk tanárok, hogy esélyt adjunk a diákoknak."

Leszögezte, hogy az oktatás színvonala egyáltalán nem megfelelő, illetve a jelenlegi szabályozás alapján a közoktatásnak nem célja a nyelvvizsga megszerzése.

Ercse Krisztina oktatáskutató szerint

a kormány hat évvel ezelőtt bejelentette, hogy 2020-ban nyelvvizsga kell a felvételihez, majd hat évig nem csinált semmit.

Hozzátette, hogy jelenleg idehaza nincs egységes nyelvoktatási stratégia, nincs elég nyelvtanár vagy minden szempontnak megfelelő tankönyv.

A tüntetés egyik szervezője, Sipos Ferenc Norbert a Független Diákparlament képviseletében arról beszélt, hogy

"„most ássák meg az egyetemek sírjait... Ha kevesebb hallgató lesz, kevesebb egyetemre lesz szükség”

- tette hozzá.

Az utolsó felszólaló, Gyetvai Viktor bejelentette, hogy Nemzeti konzultációt indítanak a nyelvvizsga-törvénnyel kapcsolatban. Elmondta, hogy a kérdések közül szerepelni fog az is, hogy

Egyetért-e Ön azzal, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek le kell tennie a nyelvvizsgát 2019. szeptember 1-ig?

Gyetvai kiemelte, hogy a kérdőívet még a pénteki nap folyamán elérhetővé teszik. Mindemellett úgy üzent a kormánynak, hogy

Orbán Viktor 2019. szeptember 1-ig tegye le a nyelvvizsgát!

Másrészt vonják vissza a nyelvvizsga kötelezővé tételét.

A tüntetés végén a szervezők közölték, hogyha ezt nem teljesíti a miniszterelnök, népszavazási kezdeményezéssel állnak elő, mégpedig két témában is:

Az egyik, hogy ne léphessen életbe a nyelvvizsga-szigor, amíg a magyar oktatás nem képes erre felkészíteni a diákokat. A másik pedig, hogy ne lehessen miniszterelnök, olyan aki nem teljesíti az összes szabályozást, amit elvárnak a diákoktól a felsőoktatási felvételiben.

A kormány a szokásos módon reagált

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közlemény formájában reagált a mai tüntetésre, újfent megidézve az ötvenes éveket.

"A soros-hálózat és az ellenzék kampányakciója a mai demonstráció."

A diákok állításuk szerint tovább folytatják a harcot. Ahogy mondani szokták: to be continued.