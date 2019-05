"Amibe Strache belebukott, Magyarországon egy működő rendszer"

Vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a Jobbik annak feltárására: vannak-e magyar vonatkozásai a Strache-ügynek. A párt azt is szeretné, ha a nemzetbiztonsági bizottság is a lehető leghamarabb összeülne az ügy miatt - mondta a párt szóvivője vasárnapi sajtótájékoztatóján.



Szilágyi György emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök májusban találkozott az osztrák politikussal.



Az ügyet a képviselő úgy jellemezte: Heinz-Christian Strache saját magát buktatta le, és így Orbán Viktort is, hiszen egy korrupciós, oligarchás megbeszélésen Strache magyar mintára állíttatta volna az Osztrák Szabadságpárt szolgálatába Ausztria legnagyobb bulvárlapját, a körülbelül 700 ezres példányszámban megjelenő Kronen Zeitungot.



"Amibe az osztrák politikus belebukott, Magyarországon egy működő rendszer - fogalmazott -, ennek pedig nálunk is kell, hogy legyen következménye"

Feltette a kérdést: a magyar rendszer kiépítésében is voltak orosz közreműködők? Közrejátszhatott-e a kormányhoz közeli médiabirodalom kiépítésében a Paks II. szerződés vagy az orosz kémbank Magyarországra telepítése? - sorolta kérdéseit. A politikus szerint a bizottságoknak arra is választ kell adni: az oroszok strómanja-e Heinrich Pecina, akivel Orbán Viktor is tárgyalt, és aki több országos lapot is felvásárolt?

Mint ismert, a nyilvánosságra került videóban Strache arról beszél a magát orosz milliárdosnak kiadó nőnek, hogy magyar mintára az ő pártjának szolgálatába lehet állítani a Kronen Zeitungot, ehhez pedig nem mást, mint a Népszabadságot bezáró Pecina-t ajánlja, aki mint mondta:

"az elmúlt 15 évben minden magyar lapot megvett és előkészített Orbánnak"

Orbán Viktor szövetségi rendszere összeomlani látszik - jelentette ki Szilágyi György. Hozzátette: nem engedhető meg, hogy a Fidesz a vesztes oldalra vezesse az országot az európai politikában.

Mint ismert, Sebastian Kurz bejelentette a kormánykoalíció felbontását, szeptemberben pedig előrehozott parlamenti választást tartanak Ausztriában. Az FPÖ vezetését a volt köztársaságielnök-jelölt, Norbert Hofer veheti át.

A zavart jól mutatja, hogy a szinte mindenre reagáló magyar külügyi vezetés ezúttal nem kommentál, a botrányt "osztrák belügynek tartja".