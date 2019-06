Miután Karácsony Gergely mögül kihátrált, Gyurcsány Ferenc azt állítja, be fogja tartani az ígéreteit

Ráérzett a Magyar Narancs, hogy mikor kell interjút csinálni Gyurcsány Ferenccel, aki így megmagyarázhatta, miért is hátrált ki az utolsó pillanatban Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltsége mögül a Demokratikus Koalíció (DK), miközben már hónapokkal előtte megállapodtak a támogatásáról.

A DK múlt hét csütörtökön jelentette be, hogy Kálmán Olga jelöltségét támogatja a budapesti előválasztáson. A Magyar Narancs szembesítette Gyurcsány Ferencet azzal, hogy korábban azt állította, nem fogja felrúgni az asztalt – vagyis az MSZP-Párbeszéddel és Karácsony Gergellyel kötött megállapodását - de mégis megtette.

„Ó, nem! Kezdjük máshol!”

- kezdte indoklását a dörzsölt pártelnök.

„Mi az én hivatásszerű kötelességem?” - tette fel a költői kérdés, majd meg is válaszolta:

„Az, hogy legjobb meggyőződésem szerint szolgáljam a hazámat, ez esetben Budapestet. Mi történik, ha azzal szembesülsz, hogy az, amit gondoltál, valószínűleg nem a legjobb megoldás? Velem ez történt az elmúlt napokban.”

Gyurcsány Ferenc azt állította, hogy „ez egy súlyos erkölcsi dilemma” volt neki.

„Egyik oldalon ott áll a nyilvános véleményed, másik oldalon pedig egy szembesülési folyamat, hogy lehet, nem volt igazad. És belátod, hogy nem volt igazad”

- tette hozzá. Ezután vált számára nyilvánvalóvá, hogy „Kálmán Olga bátorítása ezt a problémát feloldja”.

A DK elnöke az interjú egy másik pontján azt mondta, alkalmas jelöltnek tartja Karácsony Gergelyt, de nem a legalkalmasabbnak. Azt is megjegyezte, amikor kiderült, hogy a főváros „legtámogatottabb pártja” már a DK, az más felelősség lett.

Hogy miért tartja alkalmasabbnak Kálmán Olgát, mint Karácsony Gergelyt, kijelentette:

„Mert érzem, mert látom. Jön belőle.”

Gyurcsány Ferenc ugyanakkor az elvárásait is megfogalmazta a független televíziós imázsát levetkőző Kálmán Olgával kapcsolatban:

„Azt várom el, hogy legyen egy, a mi politikai történelmi mentalitásunkat, filozófiánkat hiteles erővel képviselő ember, akinek a tisztességéhez nem fér kétség. És aki tudja majd vezetni ezt az apparátust”

- szögezte le.

A DK elnöke azt is elárulta, hogy korábban többször is elutasította Kálmán Olga, de az EP-választás éjszakáján már „más tónusban” beszélgettek. A televíziós újságíró nem az egyetlen kiszemelt volt a jelöltségre, két névről is szó volt, mindketten igent mondtak, de végül Kálmán Olgát tartotta jobbnak.

A Magyar Narancs interjúja során szóba jött az MSZP nehéz helyzet is. Gyurcsány Ferenc a szocialistákról úgy vélekedett:

„az MSZP-n ma lötyög a ruha, a szó átvitt értelmében.”

Szerinte a nagypárti attitűdöt el kell felejtenie a pártnak, hogy újra nőjenek.

A DK elnöke továbbra is szavatartó embernek tartja magát, azután is, hogy a megállapodás ellenére már nem Karácsony Gergelyt támogatják.

„Olyan Gyurcsány Ferencre számíthatnak, aki betartja a megállapodásokat, aki betartja ígéretét”

- jelentette ki, aztán hozzátette: de ha megváltozik a véleménye, ezt közli a kollégáival, ugyanis „erénynek” tartja, ha valaki önként „korrigál”, mert ez szerinte legitim.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorának kedd esti adásában nem éppen ilyen állásponton volt, főleg nem Gyurcsány Ferenc szavahihetősége kapcsán, és azt mondta:

„Joggal félhet a többi párt is attól, hogy valaki nem fogja betartani az ígéretét.”

A baloldali pártok közötti bizalomvesztés nyomán kialakult adok-kapok előzményei az alábbi cikkben olvashatóak: