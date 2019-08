Hongkongban zajlanak a tüntetések, a kínai páncélosok már gyülekeznek a határnál

Hongkongban hónapok óta zajlanak nagy tömegeket megmozgató tüntetések, legutóbb a repülőteret sikerült teljes blokád alá vonniuk. A demonstrációk eredetileg egy törvénytervezet miatt kezdődtek, ez alapján a bűnelkövetőket ki lehetett volna adni Kínának a városállamból.

Az ellenállás hatására a kormányzat ezt nem vezette be, a tüntetések viszont nem veszítettek lendületet, hanem átalakultak a kínai befolyás elleni tiltakozássá és kormányellenes megmozdulássá, valamint el is durvultak, többször összecsaptak a rendőrökkel, miközben ellentüntetőkkel is verekedés tört ki.

Donald Trump közölte először, hogy a hírszerzés tájékoztatása szerint Kína katonai csapatokat küld a hongkongi határhoz, amit felvételek is megerősítettek, Sencsenbe páncélosok és teherautók érkeztek.

China PLA is entering Hongkong from Shenzhen pic.twitter.com/9WDt7DCgqu — Pangait (@cicitmatsalleh) 2019. augusztus 13.

A kínai állami média is beszámolt róla:

A Maxar Technologies műholdképe azt mutatja, hogy jelenleg a sencseni stadionban várakoznak a biztonsági erők:

A kínai kormány tanácsadói szerint egyelőre nem indokolt Peking közvetlen beavatkozása a hongkongi eseményekbe, de eljuthatnak arra a szintre, hogy mégis így tegyenek.

Érdekes, de a kínai közvéleményt egy ideig nem igazán érdekelte a hongkongi helyzet, akkor vált vezető hírré a tüntetéshullám, amikor július 21-én megostromolták a pekingi kormányzat helyi képviseleti irodáját, a kínai nemzeti jelképeket festékbobával dobálták meg és a kínai zászlót a tengerbe hajították.

Peking ezen már kiakadt, és a Weibo (a kínai Twitter) posztjai alapján a kínai embereknek sem tetszettek ezek a cselekedetek, többen beavatkozást kezdtek követelni. A mikroblogon a toptémák között van a kérdés.

Erősítette ezeket a hangokat, amikor a demonstrálók a hongkongi reptéren egy kínai utast bántalmaztak, a kínai Global Times tudósítójával együtt.

Pekingnek ugyanakkor - ha racionalitást feltételezünk a döntéshozatalukról, márpedig nincs okunk nem így tenni - jelenleg nem áll érdekében a beavatkozás. Túl sokat, esetlegesen az amerikai-kínai kereskedelmi megállapodást is bukhatják, ha nem humánus módon járnak el.

Donald Trump közben találkozót javasolt Hongkong miatt Hszi Csin-pingnek.