Csak pislogunk, olyan hírek érkeznek a benzinkutakról

Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – tájékoztat a Holtankoljak.

Az autós szaklap számításai szerint a pénteki átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

– 95-ös benzin: 588 forint/liter,

– gázolaj: 602 forint/liter.

Legutóbb csütörtökre változott az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, akkor a dízelé bruttó két forinttal csökkent, és ez a csökkenés teljes egészében megjelent a kutak fogyasztói áraiban is. Ha a szombati csökkenés is ilyen hatással lesz a kútoszlopokon látható árakra, akkor a dízel literenkénti ára is 600 forint alá csökkenhet.