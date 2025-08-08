Ismét Szolnokon áradt a bűn, ezúttal késelés történt

Megkéseltek egy embert csütörtök délután Szolnokon, a Jubileum téren – számolt be róla a Szoljon. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint két férfi összevitatkozott a szolnoki vasútállomásnál, majd egyikük a nyakán megsebezte vitapartnerét.

A rendőrség azt közölte, hogy a gyanú szerint az 53 éves férfi a parkban italozott a cimborájával, majd szóváltásba keveredtek.

A vita hevében elővett a hátizsákjából egy kést, a másik férfi nyakához szorította, és ennek során megsebezte.

A bántalmazás következtében az áldozat könnyű sérülést szenvedett.

A rendőrök súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt előállították a támadót a Szolnoki Rendőrkapitányságra, majd a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A közelmúltban ugyancsak Szolnokon tömegverekedés volt egy diszkóban, a rendbontás a Mentetlen nevű városrészben történt egy szórakozóhelyen. Az esetről a TikTokon egy videó is terjed, melyen az látható, hogy férfiak rontanak be a diszkóba, többen székekkel a kezükben, betörték az ajtókat, ablakokat, odabent tiszta vér volt minden.

Akkor a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság nyomán indult eljárás a Szolnoki Rendőrkapitányságon.

A múlt héten szintén Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében majdnem halálra lincseltek egy férfit, mert az állítólag autójával tolatva elsodort egy gyereket.