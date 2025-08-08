Keményen beszóltak Orbán Viktornak a péntek reggeli nyilatkozata után

Az elmúlt másfél évtizedben mit csináltak, miniszterelnök úr? – tette fel a kérdést közleményében a Jobbik Orbán Viktor péntek reggeli rádiós beszélgetését követően.

Egymást érik a kormányzati akciótervek, programok, úgy záporoznak az ígéretek, mintha nem lenne holnap. Ennyi év után rájött a Fidesz, hogy kormányozni is kéne? – kérdezte az ellenzéki erő, aki szerint

a Fideszben csak arra jöttek rá, hogy bajban vannak!

Másfél évtized és megannyi kétharmad nem volt elég, hogy

– rendbe tegyék a közbiztonságot, az egészségügyi ellátást,

– valódi megoldást találjanak a brutális drágulásra,

– a magyar nemzeti érdekeket szem előtt tartva európai béreket és nyugdíjakat biztosítsanak honfitársaink számára,

– valódi megoldást jelentő családtámogatási rendszert dolgozzanak ki,

– a bankok helyett az emberek mellé állva megvédjék a devizásokat

– sorolta a magyarokat érintő megoldatlan kihívásokat a Jobbik.

Az ellenzéki erő a kormány szemére vetette, hogy másfél évtized alatt kizárólag idegen érdekeket szolgáltak, és a hatalmuk megtartására törekedtek, és úgy vélik, most sem tesznek mást. „A számtalan ígéret is arról szól, hogy túléljék valahogy a közelgő választást. Csakhogy már senki sem hisz önnek és kormányának, miniszterelnök úr!” – áll a közleményben.

Az ellenzéki párt szerint élhető, biztonságos ország csak akkor lesz hazánk, ha jövőre nemcsak kormányt, de rendszert is váltunk! – írja a Jobbik reagálásában.