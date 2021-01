Háború előtt? Jakab Péter egyedüli ellenzéki politikusként uralja Orbán 2020-as emlékeit

Orbán Viktor miniszterelnök egy kétperces szilveszteri videóban tekintett vissza 2020 számára szép, illetve nehéz perceire, amit nagyrészt a koronavírus-járvány elleni védekezés töltött ki. Ismét láthattuk, ahogy szkafanderbe öltözött, ahogy bejelentett, és ahogy átvette a kínai szállítmányokat.

A sok siker mellett azonban voltak kihívások is, és érdekes, azokat nem Soros György, nem Gyurcsány Ferenc (vagy a felesége), de még csak nem is az SZFE-, vagy az sajtószabadság melletti több tízezres tömegtüntetések jelentették a számára. Egyetlen egy magyar ellenzéki politikus jelent meg Orbán emlékezetében - igaz ő kétszer is. Jakab Péter először februárban nézett farkasszemet a miniszterelnökkel, majd a Jobbik elnöke megjelent októberben is, amikor vissza akarta adni a borsodi zsák krumplit a Fidesz elnökének.

Hogy mit jelent majd a gyakorlatban az, hogy Orbán Viktor ennyire kiemelte Jakab Pétert, az majd 2021-ben kiderül,

de az eléggé úgy tűnik, hogy a jobbikos politikus akciói betalálnak a miniszterelnöknél.

Jakab Péter: "Nem lepődnék meg azon sem, ha az ellenzék kétharmados felhatalmazást kapna" ​"Úgy tudtunk igent mondani a közös listára, hogy a Jobbiknak semmit sem kellett feladnia az értékrendjéből, sőt, az összellenzék szó szerint ugyanazt tűzte ki célul, mint amit mi is meghatároztunk év elején a Jobbik Elvi Nyilatkozatában: egy független, élhető, büszke Magyarország megteremtését."

Mindenesetre Orbán Viktor húsvétkor már szeretne edzésbe állni. Legalábbis a Mészáros Lőrinchez tartozó Nemzeti Sportnak adott évértékelőjében (megjegyzendő, egyedül a sportlapnak adott összefoglaló interjút) közölte, a visszatérés gondolatával foglalkozik.

"Január végén lábtenisz, aztán öregfiúk. Az akadémián az edzők hetente játszanak egymás között. Húsvétkor már szeretnék beállni közéjük"

- mondta.

Mindenki felkötheti a gatyáját?