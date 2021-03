Szlávik János lányai Dubajban nyaralnak?

Néhány nappal ezelőtt olvasóink küldtek szerkesztőségünknek fotókat arról, hogy dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa két lánya Dubajban tartózkodik,

és ottlétükről képeket is megosztottak a közösségi médiában.

Alfahír

Nyilván a külföldre való utazás nem tiltott, mindenesetre érdekes üzenettel bír, hogy pont a koronavírus-járvány elleni küzdelem egyik arcának a családtagjai töltik külföldön ezeket a nehéz a napokat.

Alfahír

Természetesen az ügyben kerestük Szlávik Jánost, az Operatív törzset és a Nemzeti Népegészségügyi Központot is, de hétfő óta nem válaszoltak az alábbi kérdéseinkre:

Igaz-e, hogy dr. Szlávik János családtagjai Dubajban jártak, vagy most is épp ott tartózkodnak?

Amennyiben igaz, tudomásuk szerint üzleti, vagy magáncéllal utaztak el?

Nem éreznek-e ellentmondást abban, hogy miközben dr. Szlávik János a járványügyi szabályok felelős betartását szorgalmazza, a saját családtagjai maszk és távolságtartás nélkül veszélyeztethetik az egészségüket az Egyesült Arab Emírségekben?

Megkapták-e már dr. Szlávik János családtagjai a koronavírus elleni védőoltást, ha igen, mikor és milyen típusút?

Egyébként ezzel kapcsolatban a Jobbik IT is posztolt a közösségi oldalán.

"Miközben apuka itthon próbál megvédeni mindenkit, arra buzdítja a magyarokat, hogy maradjanak otthon, egymástól távol, sőt, még Orbán is arról papol, hogy szigorítani fogják az utazásokat, addig Szlávik lánya ezt kicsit máshogy értelmezte"

- írták.

"Magyarország nem javasolja az utazást a világjárvány miatt!"

Ez a mondat olvasható a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján az Egyesült Arab Emírségekkel kapcsolatban. Az aktuális, február 15-ei közlés szerint "összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára került. A világjárvány miatt nem javasolja a Külgazdasági és Külügyminisztérium az utazást, de előfordulhat, hogy az halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik."

Minden ezért is érdekes, mert ahogy arról beszámoltunk, Szijjártó Péter személyes döntése után hétfő óta az Egyesült Arab Emírségekből (így Dubajból) is be lehet lépni mindenfajta korlátozás nélkül Magyarország területére azon magyar állampolgárok számára, akik bizonyítani tudják, hogy üzleti céllal jártak az arab városban. Bár pénteken Orbán Viktor még azt mondta, szigorítani fognak az utazási feltételeken a járvány veszély miatt, a szombaton megjelent rendeletben a kormányzat lehetőséget biztosított Pintér Sándornak és Szijjártó Péternek, hogy felmentést adjanak bizonyos országok számára.

Egészen véletlenül olyan helyek mentesültek még a korlátozások alól hétfőn és kedden, mint Azerbajdzsán, Bahrein, Kazahsztán, Szingapúr, valamint Üzbegisztán.

Szóval, az a furcsa helyzet állt elő, hogy bár nem javasolják az utazást Dubajba, Szijjártó Péter mégis biztosítja, hogy a tehetősebb magyar állampolgárok korlátozások nélkül élvezhessék a szabadidejüket - a magyarországi korlátozásoktól nagyon távol. Minden szempontból.