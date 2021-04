Jakab Péter: a Fidesz az erőből, a határozottságból, és az összefogásból fog érteni

Abból nem lehet megítélni egy párt erejét, hogy ki tud-e állítani 106 egyéni jelöltet, mert erre bármelyik, a Fidesz által támogatott kamupárt képes – mondta Jakab Péter hétfőn az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A Jobbik elnöke szerint most nem pártérdekekről van szó, hanem arról, hogy minden választókerületben meg kell találni azokat a jelölteket, akik a legalkalmasabbak a pozícióra és képesek legyőzni a Fideszt. Ahol a Jobbik elindítja saját jelöltjeit, ott azért teszik, mert meggyőződésük szerint a jobbikos jelölt a legerősebb.

Lesznek olyan körzetek is, ahol más pártok jelöltjei, vagy civilek jelentik a megoldást, ebben az esetben őket kell támogatni - magyarázta Jakab, hozzátéve: meg kell érteni, hogy rendhagyó lesz a 2022-es országgyűlési választás, mert most kivételes módon nem pártlogika alapján kell gondolkozni, hanem minden ellenzéki szereplőnek le kell győznie a saját egóját, így

nem fogják elkövetni a 2018-as hibákat, mert nem egymást akarják majd legyőzni, hanem a Fideszt.

Jakab Péter szerint lehet, hogy más pártok, például a DK más stratégiát választ majd és minden körzetben indít jelöltet, de a Jobbiknak inkább az a fontos, hogy ahol jelöltet állítanak, ott „tisztán lássanak a pályán”.

„Nagyon jól tudom, hogy a Jobbik nem Budapesten fog vitézkedni. Éppen ezért nem is törekszem arra, hogy csak azért, hogy valahol a Jobbikot megmérettessük, elindítsuk az előválasztáson. Tartalékolni kell a forrásokat a kormányváltásra is, mert az nagyon szép dolog, ha az előválasztást valahol megnyeri egy jobbikos jelölt, de ha utána az anyagi erőforrásai kifulladnak, és nem lesz ereje nekimenni a Fidesznek, akkor az egész nem túl sok mindent ér.”

Mint mondta, az anyagi erőforrásaik finoman szólva is végesek a Fidesz kimeríthetetlen készleteivel szemben, ezért okosan, az erőket megfelelően beosztva kell indulni az előválasztáson, és csak oda kell erőforrásokat koncentrálni, ahol az ő jelöltjük alkalmas a Fidesz legyőzésére - ráadásul utána a Fideszt még le is kell győzni, fejtegette az elnök.

Jakab Péter azt mondta, szerinte a megyeszékhelyek jelentős hányada nyerhető lesz majd 2022-ben, főleg ott, ahol már most is ellenzéki vezetés van, ezért ő nem a vidéki nagyvárosokért és a fővárosért aggódik, hanem a kisebb településeken lehet gond, ahol

Ezek nagyon nehéz körzetek, de a Jobbik eddig is azokon a helyeken volt erős, ahol a Fidesz is – mondta, hozzátéve, szerinte a bizonytalanok megszólításán túl ezeken a győzelmeken fog múlni a kormányváltás.

„De nem csak megnyerni kell a választást, hanem egyben kell tartani a kormányzó többséget is, végre kell tudni hajtani a közös kormányprogramot. Ehhez erő, egység és fegyelmezettség kell, úgy gondolom, hogy ez megvan”

- fogalmazott a Jobbik elnöke, kiemelve, hogy a civilek felé is nyitottak az ajtók, 2022-ben is lesznek olyan választókerületek, ahol a Jobbik egy helyben beágyazott, jól ismert civil érdekében nem fog indulni.

Jakab azt mondta, egy jobbikos jelöltnek három kitételnek kell megfelelnie: alkalmasnak, hitelesnek és helyben beágyazottnak kell lennie. Állnia kell a támadásokat és el kell mennie a falig, a politikának pedig nem a hazugságról kell szólnia – magyarázta. A jelölt ismerje a terepet és a vidéket, ne Budapestről akarja megmondani, hogy mi jó a vidéki embereknek. A vidék valóságán ugyanis csak az tud változtatni, aki ott él - tette hozzá, megjegyezve:

„A fideszes ficsúrok a Maldív-szigetekre tartó gépről nem nagyon látják, milyenek a magyar mindennapok, és nem is akarnak rajta változtatni. Nekünk viszont az a feladatunk, hogy ezt megtegyük, és jobbá tegyük ezt az országot.”

Jakab Péter fontos visszajelzésnek nevezte, hogy a közvélemény-kutatások alapján őt támogatják legtöbben miniszterelnök-jelöltként, de nem szokta az okokat elemezni, ezt a szakemberekre bízza. Mint fogalmazott,

„Én teszem a dolgomat és azt látom, ha a választók bizalmat szavaznak nekem az azt jelenti, hogy van igény az őszinte, kemény szóra. Nyilván azt is tudom, hogy vannak, akik szerint tiszteletlen vagyok a parlamentben, és ez olyan értelemben igaz is, hogy nem tisztelem a velem szemben ülő fideszes képviselőket, de azt gondolom, hogy a tolvajokat nem tisztelni kell, hanem ki kell söpörni a közéletből és oda kell juttatni őket, ahová a tolvajok valók. Azt pedig tudomásul kell venni, hogy a Fidesz a szép szóból nem fog érteni. Három dologból fog érteni: az erőből, a határozottságból, meg az összefogásból. Én ezt a hármat igyekszem megadni a választóknak, és a hívószóra a választók jönnek, ennek köszönhető talán, hogy nem csak a Jobbik és én, de velünk együtt maga az ellenzék egésze is napról napra erősödik.”