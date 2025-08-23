Időközi polgármester-választás Kiskunfélegyházán: „Legyen tiszta közélet!” – ajánlásokat gyűjt Kollár László

Az ellenzék Kollár Lászlót indítja.

Kiskunfélegyházán, szombaton át is vette az ajánlóíveket az időközi polgármester-választásra készülő Kollár, aki a Válasszon Jövőt! Kiskun Lokálpatrióta Egyesület és a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje.

Szombati sajtótájékoztatón jelentette be a jelölt azt is, hogy vasárnap reggeltől a félegyházi piacon várja a választópolgárokat, és kéri az ajánlásokat a jelöltté váláshoz. Közlése szerint „tiszta közéletet” ígér, miközben a Fidesz helyi működését bírálta, és azt állította, hogy „ipari méretekben” zajlott korrupció az önkormányzatnál.

Szavai szerint a történtek „felfedték a Fidesz igazi arcát”, amiről itt írtunk, és a korábbi városvezető lemondását emiatt magától értődőnek tartja, ugyanakkor „erkölcstelennek” nevezte esetleges újraindulását.

A jelölt hangsúlyozta: célja „megtisztítani Félegyházát a fideszes mutyitól”.

Legyen tiszta közélet!

– zárta felszólalását.

Kik indulnak?

A NVB honlapja szerint most éppen Balla László, Csányi József volt alpolgármestere a Fidesszel szövetséges Nemzeti Fórum Egyesület jelöltje.

A fentieken kívül a bukott polgármester, maga Csányi József is indulna, ezúttal független színekben – aki a jelek szerint a politikát mégsem tudja olyan könnyedén elengedni, vagy az üzleti élet kihívásaira még nem áll készen, de a saját pártcsaládja már nem bízik benne.

Az időközi polgármester-választást október 12-ére írták ki.