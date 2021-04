Rig Lajos: biztosítsanak ingyenes gyorstesztet az oltásra jelentkezőknek!

Az Országgyűlés mai ülésén Rig Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője interpellációjában arról beszélt, hogy mint arról nemrégiben több médium is beszámolt, voltak, akik az oltás után megbetegedtek, sőt, rosszabb esetben kórházba is kerültek. Leszögezte, rendkívül fontosnak tartja, hogy minél több honfitársunk beoltsa magát, ugyanakkor a lehetséges kockázati tényezőket is szükségesnek érzi minimalizálni.

Mint mondta, az elmúlt hetekben több megkeresés is érkezett felé azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus-járvány elleni oltás beadását megelőzően segítségen egy teszt elvégzésében, mert szeretnék kizárni azt a kockázatot, hogy vírussal megfertőzve kapják meg a vakcinát. Tekintettel arra, hogy az általános álláspont szerint soha, semmivel nem oltunk járvány közepén, az influenza elleni vakcinát is időben, még a járványt megelőző időben adják be, ezért a magyar néppárt politikusa úgy gondolja,

mindenképpen fontos és indokolt lenne egy gyorsteszt elvégzése, hogy így ki lehessen zárni azt a kockázatot, hogy egy esetleges fertőzöttség esetén adjanak be oltást valakinek.

Az ellenzéki politikus több neves szakértővel is egyeztetett az ügyben, akik mind fontosnak tartották az oltás előtti tesztelést, mivel rengetegen vannak, akik tünetmentesen esnek át a fertőzésen, vagy épp az oltás beadásának idején tünetek nélkül fertőzöttek a vírussal.

Az esetleges kockázatok kiszűrése és megelőzése érdekében a jobbikos képviselő határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, aminek lényege, hogy egy ingyenes gyorsteszt elvégzését biztosítsák az oltásra jelentkezőknek.

Rig úgy véli, az oltás előtti tesztelés növelhetné az oltásokba vetett bizalmat, majd felszólalása végén megkérdezte Rétvári Bence államtitkárt, hogy támogatják-e a javaslatát.

A fideszes országgyűlési képviselő válaszában érdemben nem reagált, hanem csupán felidézte, nemrégiben Magyarországon járt a WHO regionális igazgatója, aki a járvány elleni védekezést dicsérte, illetve arról beszélt, hogy uniós szinten milyen jól állunk az átoltottság tekintetében, hozzátéve, hogy szerinte a magyar oltási programot mindenki elismeri.

Érdekesség egyébként, hogy Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteki rádióinterjújában elmondta, nem kérdezte meg a hazai nyitásról a WHO európai igazgatóját, mert az „a saját ütemezés” szerint történik. Az érdekelte, hogy a lesznek-e még ilyen járványok, és az emberiség fel tud-e ezekre készülni.

Rétvári ezután rákezdett a szokásos fideszes mantrára, hogy a baloldal támadja az oltást, "ami a csövön kifér, mindent mondtak". A konkrét kérdés kapcsán elmondta, azt, hogy kinek és mikor lehet beadni oltást, minden esetben az oltóorvos dönti el.

Rig Lajos viszont válaszában kiemelte, a fideszes államtitkár négy perc után körülbelül három másodpercben próbált meg válaszolni a határozati javaslatára. Mint elmondta, az orvos egy kérdőív alapján dönt, amit a beoltandó személy tölti ki, hogy éppen betegnek érzi-e magát, amire a válasz általában az, hogy nem.

A jobbikos politikus elmondta, pénteken vittek be egy 90 éves beteget a kórházba, akinek semmilyen felsőlégúti panasza, láza, köhögése, ízlés-vagy szaglásvesztése nem volt, mindössze fáradtságot érzett és étvágytalanságot érzett napot óta, mint általában a 90 éves betegek. A gyorsteszt aztán a helyszínen pozitív lett.

Képzelje el, milyen következményekkel járhat, amikor egy tüneteket nem produkáló 90 éves embert beoltanak egy aktív vírussal!

- mutatott rá.