Orbán Viktor: hetente 150 ezer magyar kérhet Pfizert, nem lehetetlen a 6 millió beoltott

Magyarország lesz az első ország, amely visszatérhet a járvány előtti élethez - ígérte meg Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjújában, hangsúlyozva: "hetente 150 ezer magyar ember kérhet Pfizert, egyébként meg vannak más vakcinák is".

"A következő időpont, amikor újabb korlátozásokat tudunk feloldani, 5 millió oltásnál lesz, most 4 483 598-nál tartunk, 5 milliónál be fogok jelenteni újabb feloldásokat az operatív törzs javaslata alapján, ezek a rendezvényekre vonatkoznak és a kijárási tilalomra"

- közölte.

Ez a verseny a magyar emberek életéért szól,

és Orbán Viktor értékelése szerint a Nyugat két hónappal van lemaradva Magyarországtól.

"Asszonyság"



Karikó Katalinról is beszélt, most nem mint asszonyságról, hanem mint egy professzorasszonyról. „Van abban valami nagyszerűség, ha valaki Kisújszállásról kiindulva a ma élő legismertebb magyarrá válik” – mondta, hozzátéve: ő az a magyar ember most, aki a védőoltásról jóformán „mindent tud”, ez pedig biztonságérzetet adhat nekünk.

Számításai szerint összessen 944 ezer olyan regisztrált ember van, aki még nem vette fel az oltást. Amit korábban abszurdnak láttam, most valósággá vált - fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint milyen jól halad az oltási program.

A miniszterelnök szerint ugyanakkor mindenki számítson arra, hogy zenés, tömeges rendezvények védettségi igazolvány nélkül nem lesznek látogathatók.

S hogy ez mikor lesz?

"Talán 6 millió beoltottnál" - tette hozzá,

"ami nem lehetetlen, de ez most már tényleg az embereken múlik, az egyéni felelősségvállalásukon".

Kell majd harmadik oltás?!

Hangsúlyos, de Orbán Viktor beszélt egy esetleges harmadik oltásról is. Ezeket a rendeléseket leadta - ez az ő nyelvezetén egyébként azt jelenti, hogy zsákban van.