Tényleg a pedofilok szigorúbb büntetéséért küzd a Fidesz?

Ahogy arról beszámoltunk, pedofilellenes törvénycsomagot nyújt be a Fidesz az Országgyűlés elé jövő héten a gyermekek védelméért és az elkövetők súlyosabb büntetéséért. Ezt a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté írta kedden Facebook-oldalán. Eszerint létre kellene hozni egy kereshető nyilvántartást azokról, akik gyermekek sérelmére követtek el szexuális bűncselekményt, ami a frakcióvezető szerint sok esetben meggátolhatja, hogy a pedofilok újra gyermekek közelébe kerüljenek. Kocsis arra is kitért, hogy "a pedofilok sokszor túl enyhe büntetést kapnak".

Maga a beharangozott törvénycsomag támogatandó, azonban

nem árt felidézni, hogy a Fidesz az elmúlt években mégis több alkalommal is leszavazott, vagy nem támogatott olyan ellenzéki javaslatokat, amelyek a pedofilok szigorúbb büntetését célozták.

Emellett a közelmúltban még a pedofil-nyilvántartás ötletét sem fogadták szívélyesen.

Tavaly augusztusban az egyébként korrupcióval vádolt Boldog István fideszes képviselő jelentette ki, hogy már egy régi javaslata az, hogy "a kémiai kasztrálást mindenképpen végre kell hajtani", illetve "el kell venni a lehetőségét is annak, hogy egy pedofil többszörösen visszaeső tudjon lenni".

Ezzel szemben, amikor a Jobbik javaslata révén 2011 májusában , az Országgyűlésben nyilvános szavazásra került sor ebben a kérdésben, a KDNP frakciója bár támogatta az ellenzéki párt tárgysorozatba vételi javaslatát, a Fidesz képviselői közül csak 21-en. Boldog azonban nem volt köztük, ugyanis akkor nemmel szavazott arra, hogy a pedofilok kémiai kasztrálását szorgalmazó törvény egyáltalán az Országgyűlés elé kerülhessen.

tárgyalásakor a fideszes bizottsági alelnök elmondta, hogy csak tartózkodni tudnak, arra hivatkozva, hogy "ennek a fajta gyógykezelésnek orvostudományilag nem egyértelmű a megítélése". Idén márciusban pedig az Igazságügyi Bizottság kormánypárti többsége ugyancsak nem támogatta a szexuális erőszaktevők gyógyszeres kasztrálásával kapcsolatos jobbikos határozati javaslatot: azaz sem a törvényi szigorításokat, sem pedig egy nyilvános pedofil-regiszter létrehozását. A javaslatot benyújtó Ander Balázs számára ezt Völner Pál államtitkár azzal indokolta, hogy kidolgozás alatt áll egy gyermekvédelmi csomag, aminek része lehet a mostaninál szigorúbb fellépés, hozzátéve, hogy az ellenzék majd akkor adjon be módosító javaslatokat, ha azzal elkészültek.

Ennek fényében szintén érdemes felidézni, hogy a pedofília-botrányáról elhíresült Kaleta Gábor egykori perui magyar nagykövetet, aki mintegy 19 ezer pedofil felvételt tárolt hivatali laptopján, egy nemzetközi nyomozás buktatta le, miközben a kormányzat próbálta titokban tartani az ügyet, ami azonban meghiúsult. Kaleta végül egy egészen enyhe ítéletként 540 ezer forintos pénzbüntetést, valamint felfüggesztett szabadságvesztést kapott.

A Kaleta-ügy részleteit pedig tíz évre titkosították: az Országgyűlés Külügyi Bizottságának 2020 februári zárt ülésén elhangzottakat nem kívánta nyilvánosság elé tárni a kormány.

A jelek szerint tehát az utóbbi egy évtizedben a Fidesz eléggé megengedőnek bizonyult a pedofil bűnözőkkel szemben, legalábbis azon számos esetben, amikor ennek ellenkezőjét demonstrálhatta volna, valamiért nem tekinthették kellően fontosnak ezt a kérdést.

Mindezek tükrében joggal merülhet fel az is,

vajon mennyiben tűnik hitelesnek a kormánypártiak mostanában tapasztalható arra vonatkozó igyekezete, amely a gyermekek védelmét és a pedofil elkövetők súlyosabb büntetését tűzte ki zászlajára.

Talán csak az lehetett a gond, hogy a javaslatok az ellenzéki oldalról érkeztek. De az állítólagos kereszténydemokrata szellemiség jegyében még így is furcsa, hiszen egyébként, ha korábban is komolyan gondolták, hogy a pedofilok túlzottan enyhe büntetése változtatásra szorul, akkor kérdés, hogy ezidáig miért nem cselekedtek érdemben ez ügyben, mivel alkotmányos többség birtokában már számtalanszor esélyük lett volna rá. A mostani, Kocsis-féle törvénycsomag benyújtásának időzítése is erre enged következtetni.