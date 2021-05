Újabb oltást kérnek azok, akiknél a Sinopharm lehet, hogy hatástalan maradt

Már több mint ezer tagja van a „Sinopharm vakcinával oltottak negatív ellenanyagszinttel” nevű zárt Facebook-csoportnak. A csoport tagjai azt állítják, különböző ellenanyag-tesztek elvégését követően úgy tűnik, szervezetükben nem alakult ki a koronavírussal szembeni megfelelő védettség, ezért arra kérik a kormányt, hogy segítsen rajtuk.

Panaszaikat pedig ezúttal nem lehet az eredetileg is politikai célú hazugságra épülő "oltásellenes" kampánnyal elnémítani, hiszen olyan oltott emberekről van szó, akik csak újabb vakcinát kérnek, hogy tényleges védettségük legyen.

Rusvai Miklós virológus korábban már felhívta rá a figyelmet, hogy a kínai oltás esetében lehetnek olyanok, akiknek harmadik, de már nem kínai oltásra is szükségük lesz. A szakember 20 százalék körülire tette azok számát, akikben nem alakul ki megfelelő mennyiségű antitest. Ez leginkább azok esetében lehet így, akik az oltás után semmilyen immunválaszt nem produkáltak.

Segítséget kérnek

A csoport szervezői, Englohner Beáta és Kakuk Ilona megkeresték már a kormányzatot is, miután meglévő protokoll híján eddig az orvosoktól sem kaptak érdemi válaszokat.

A lapunkhoz eljutott levelükben olvasható álláspontjuk szerint a világszerte zajló különböző COVID-19 elleni védőoltások hatásosságára irányuló immunitáskutatások és vizsgálatok egyre inkább azt igazolják, hogy egyértelmű a kapcsolat a neutralizáló antitestek és a klinikai védettség között, ami azt feltételezi, hogy a kínainál is erre épül a fő klinikai hatásosság.

Mivel sajnos továbbra sem elérhetőek a hiteles tudományos publikációk a kínai oltás hatásosságáról és a kiváltott sejtválaszról, ezért a nyilvános kutatások és publikációk alapján egyre inkább az a tudományos álláspont, hogy a SARS-CoV-2 (COVID-19) vírussal szembeni klinikai védettség megjósolható az antitestek mértékéből - vagyis a neutralizáló antitestszint erősen összefügg a klinikai védettséggel.

Mint írták, egyre többen végeztetik el a második oltás után több héttel az IgG, S1, S2, tüskefehérjék elleni, a Nukleokapszid elleni, a neutralizációs és a ma már a piacon is elérhető T-sejtes laboratóriumi vizsgálatokat is a saját költségükön. A hivatalos laboratóriumokban elvégzett és számos felületen, Facebook-csoportokban, szakértői nyilatkozatokban ismertetett teszteredményekből is látható, hogy a neutralizációs és a sejtes immunitási vizsgálatok eredménye döntő többségében megegyezik az előző tesztekben kimutatott védettségi szintekkel, így sokuknál vagy nagyon gyenge, vagy egyáltalán nem alakult ki immunológiai védettség a vírus ellen - írták.

„Csoportunkban is több olyan személy van, akik a második oltás után 4-6 héttel a negatív IgG tesztek után ellenőriztették a neutralizációs és/vagy a sejtes immunitásukat és az is negatív eredményt adott.”

- fogalmaztak, hozzátéve: a probléma többségében az idősebb, 60 év feletti korosztályt érinti, de nem kizárólagosan csak őket.

Oltatlannak tartják magukat

A levélben azt kérik, hogy a két Sinopharm oltás után tegyék lehetővé a megfelelő szerológiai tesztek ingyenes elérhetőségét, ideértve a sejtes immunitást és az antitest számot mérő vizsgálatokat is.

Ezen felül az elvégzett tesztek eredményei alapján biztosítsák a lehetőséget vagy egy újabb, más típusú, lehetőleg mRNS alapú oltóanyaggal történő ismétlő/emlékeztető 3. oltás felvételére, vagy teljesen negatív eredmények alapján tegyenek lehetővé egy újbóli regisztrációt egy újabb oltási sorozatra, mivel az érintettek szerintük oltatlannak tekinthetőek.

A kormány egyébként tényleg bízik a kínai vakcinában, legalábbis Orbán Viktor azt állítja, ő maga is a kínai oltást vette fel.