"A vagyonkezelő alapítványokba kimentett közvagyon nem sokban különbözik a 90-es évek rablóprivatizációjától"

Még április végén döntött arról az fideszes kétharmad, hogy elfogadja a "közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról" (KEKVA) szóló törvényjavaslatot. Ennek értelmében a törvény lehetővé teszi, hogy a hatálya alatt létrehozott alapítványokba több mint 1000 milliárd forintnyi közvagyont, MOL- és Richter-részvényeket, és 1750 (ezerhétszázötven) ingatlant adnak át.

A törvény bája főképpen az, hogy a KEKVA szabályainak zömét csak kétharmaddal lehet módosítani, és az alapítványok vezetőségébe jellemzően fideszes vagy a Fideszhez köthető személyek kerültek.

A Hauszmann Alapítvány létrehozásáról is szintén ekkortájt döntött a kormányzat, amely Szentendre városát is érzékenyen érintette, hiszen ezzel az alapítvány kezelésébe került Szentendre külterületén lévő, tíz helyrajzi számon jegyzett, Lajos-forrás és környékén, valamint az Annavölgyben mintegy 5,5 hektárnyi terület is. Ezek az ingatlanok többsége NATURA 2000 területen vannak.

Pál Gábor, a Jobbik önkormányzati képviselője nemrégiben a saját közösségi oldalán arról írt, hogy a Hauszmann Vagyonkezelő Alapítvány kuratóriumát nyilvántartásba vették.

"Eszerint az elnök Madaras Bence, a Budavári Palotát és környezetét fejlesztő és üzemeltető állami Várkapitányság ügyvezetője. Tagjai még: Koltay András, a tisztán Fidesz-delegáltakból álló Médiatanács volt tagja, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, Seidl Tibor mérnök, Mernyei Ákos Péter ex helyettes-államtitkár, jelenleg Gulyás Gergely miniszteri biztosa, valamint Benes Edvard, a Szentendre Barátai Egyesület elnöke"

- írja posztjában a képviselő.

Szentendre város közgyűlése a nyár elején pontosan amiatt fejezte ki aggodalmát az új törvény miatt, mert a törvény külön kitér arra, hogy a Hauszmann Alapítvány akár értékesítheti a rendelkezésére bocsátott ingatlanokat, kizárva az államot az elővásárlási jogból. Erre azért is lehet esély, hiszen maga az alapítvány célként azt jelölte ki, hogy szeretne egy Hauszmann emlékházat és egy élményközpontot is létrehozni. Ehhez azonban jelentős források volnának szükségesek, viszont senki nem tudja, hogy miből fogja ezt finanszírozni az alapítvány, így lehetséges a területek és a szóban forgó ingatlanok eladása is.

Pál Gábor szerint a vagyonkezelő alapítványokba kimentett közvagyon nem sokban különbözik a '90-es évek rablóprivatizációjától, vagyonátmentésétől.

"Bár Szentendre önkormányzata megtette, amit tudott, időben léptünk és változtatási tilalmat rendeltünk el a Lajos Forrás környékére és az Annavölgyi üdülőre az építési szabályzat módosításáig, ettől még a volt közvagyont bármikor értékesíthetik."

- emlékeztetett a jobboldali néppárt képviselője.