Menekülttárbort idéző megoldás a fonyódligeti Erzsébet-tábornál: így néznek ki Mészáros jurtái

Noha a kormánypárti ígéretek alapján már két éve meg kellett volna valósulnia, jelenleg egészen apokaliptikus, vészjósló képet mutat a korábban állami tulajdonban lévő fonyódligeti gyermektábor, amelynek felújítási tenderét Mészáros Lőrinc gyermekeinek közös cége, a Fejér B.-Á.-L. Zrt. nyerte el mintegy 4,48 milliárd forintért.

Egy olvasónktól kapott fotókon az látszik, hogy

a hatalmas, szögesdróttal elkerített Balaton-parti területen rengeteg - becslése szerint akár százas nagyságrendben - kék és piros, leginkább cirkuszi sátrakra hasonlító "kis házikókat" húztak fel. Habár a menekülttáborokat idéző kuriózum ideiglenes megoldásnak tűnhet, korántsem erről van szó: ez bizony egy jurtatábor.

A Kaposvármost július 12-i cikkében ugyanis arról írt, hogy teljesen megújul a Fonyódligeti Erzsébet-tábor, a kicsik pedig már idén nyáron élvezhetik az új létesítményt. A Somogy Megyei Kormányhivatal egy hónapja azt közölte, hogy "a korszerűtlen épületek megújulnak, a sátrakat jurták váltják fel, és programhelyszínek is létesülnek."

Kiemelték:

Az új helyszínek mind akadálymentesítettek lesznek, így még szélesebb körben nyújthat önfeledt szórakozást és kikapcsolódást a létesítmény. A mintegy 800 férőhelyes jurtatáborban közösségi terek is szolgálják a pihenést és a szórakozást.

Nos, a határidőt újfent nem sikerült tartani, ugyanis a szögesdróttal elkerített "jurtatábort" egyelőre nem adták át, és egyelőre kérdéses, mikor fogják.

Olvasónk elmondása szerint nem tudja, mennyire tekinthetők ezek szokványos jurtáknak, de látványra borzasztóan néznek ki. "A környező biciklis útvonalon a kerékpározók eddig rendre csak találgattak, mi lehet ez, mivel a "komplexum" nem éppen tűnik úgy, mint egy gyerekek táboroztatására alkalmas helyszín" - tette hozzá.

Érdekesség, hogy azon a bizonyos sajtótájékoztatón, amikor kis híján elütötte egy munkagép Jakab Pétert, még csak fémvázak álltak, így minden bizonnyal septiben húzták fel a jurtának csak jóindulattal nevezhető cirkuszi sátrakra hajazó épületeket.

Az a bizonyos sajtótájékoztató, amikor kis híján elütötte egy munkagép Jakab Pétert

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje július elején a fonyódligeti egykori Erzsébet-tábor helyszínén forgatott, amikor is egy munkagép kis híján elütötte Steinmetz Ádám országgyűlési képviselővel együtt. Így az incidens miatt a helyszínen tartózkodásuk oka, a gyermektábor kérdése elsikkadt.

A magyar néppárt később közölte, közúti veszélyeztetés bűntette miatt feljelentést tesznek az incidens miatt.

Az ominózus, botrányba fulladt fonyódligeti sajtótájékoztatón Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje és Steinmetz Ádám országgyűlési képviselő arra próbálták felhívni a figyelmet, hogy

a gyermekek továbbra sem nyaralhatnak a korábban állami tulajdonban lévő fonyódligeti gyermektáborban, holott a kormánypárti ígéretek alapján annak már két éve meg kellett volna valósulnia.

Steinmetz egyébként több mint egy éve foglalkozik a fonyódligeti üdülő ügyével a Parlament falain belül és kívül egyaránt.

A Jobbik elnöke pedig úgy fogalmazott, a fonyódligeti Erzsébet gyermektábornál Mészáros Lőrinc évek óra égeti a milliárdokat, a gyerekek helyett azonban megint csak Mészáros élete lett jobb.

Közpénz-milliárdok az Erzsébet-táborokra

Ismeretes, eredetileg az Erzsébet-program a rászoruló gyermekek nyaraltatása érdekében indult el még 2012-ben. Öt évvel később az Erzsébet Üzemeltető Kft. szerződéseiből kiderült, hogy több mint félmilliárd forintot költöttek 2014-től Mészáros Lőrinc cégeinél, amelyek így az állami táboroztatás legnagyobb beszállítóivá válhattak.

A szóban forgó szerződéseket sokáig nem is akarták nyilvánosságra hozni arra hivatkozva, hogy mivel ők alapítványi pénzzel gazdálkodnak, az már nem számít közvagyonnak, így nem is kell költéseikről beszámolniuk a publikumnak. Végül fény derült arra is, hogy az Erzsébet-táborok főtitkára, Hornyák Tibor egy napi 110 ezer forintba kerülő balatoni luxusvillából járt be dolgozni a nélkülöző gyerekek közé.

2019-ben Mészáros Lőrinc gyermekeinek közös cége, a Fejér B.-Á.-L. Zrt. a zalakarosi Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.-vel konzorciumban nyerte el a zánkai Erzsébet-tábor felújítását 16,8 milliárd forintért, ezzel zsebre téve a kormány által korszerűsítésre szánt 26 milliárd forint kétharmadát. Így láthatóan Zánka elsőbbséget élvezett a fonyódligeti gyermektáborral szemben, ugyanis az utóbbi felújítására kiírt közbeszerzés eredménytelen lett, pedig arra már akkor ráfért volna a teljes újjáépítés.

A fonyódligeti tábor felújítására vonatkozó közbeszerzés eredményét 2020-ban hozták nyilvánosságra, mely szerint ismételten a felcsúti milliárdos családjának cége és a Szabadics Közmű lett a befutó.

Pénz van, tábor nincs: továbbra sem üdülhetnek a gyerekek

Idén februárban pedig megjelent az uniós közbeszerzési értesítőben, hogy a Mészáros-utódok vállalkozása, a Fejér B.-Á.-L. Zrt. nyerte el a 4,48 milliárdos tendert a fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítására, amely láthatóan még azóta is várat magára.

A Mészáros család számára nem ismeretlenek a gyermektábor-felújítások: korábban a zánkai tábort is rájuk bízták közel 23 milliárd forintért, amit szintén a Fejér B.Á.L. hozhat tető alá három ütemben.