Lakóparkból sosem elég a Balatonnál, ezért újabb épülhet

Az osztrák tulajdonban lévő balatongyöröki panorámás golfpályát a neten árulják beépíthető telekként, aminek jelentős részét az önkormányzat elkezdte lakóövezetbe sorolni. A polgármester szerint legfeljebb hetven lakás épülhet a 69 hektáros egykori pálya egy négyhektáros részén, ha egyáltalán meglesznek a leendő beruházó szükséges hatósági engedélyei. A nemzeti park ugyanakkor nem támogatja kertvárosi lakóövezet kialakítását - írja a 24.hu.

Az eredetileg felső-ausztriai gyökerű tulajdonos, Helmut Kröpfel birtokát képező pályát az örökösei kezdték hirdetni 6,5 millió euróért, vagyis 2,3 milliárd forintért. A hirdetés szövege szerint, a terület tíz százaléka beépíthető, tervmódosítással akár harminc százaléka is, ami akár 48 épületet is jelenthet. Azt írják, ez egy lakóparknak alkalmas terület magánstranddal és kikötővel. A lap egy helyi civiltől megtudta, hogy most attól félnek, a környék nyugalmát teljesen megbolygatja majd az eladás, de a húzással a nemzeti park sem ért egyet.

Éppen ezért a civilek együttműködők után kutatnak, akik pozícióban vannak, el tudnak valamit érni. A környéken van villája egyébként, és itt szokott nyaralni például Szijjártó Péter külügyminiszter, őt még nem keresték meg, de Manninger Jenő a térség fideszes országgyűlési képviselője figyelemmel kíséri a történetet.

A becehegyi lakosok egyesülete időközben megkereste Rácz András környezetügyért felelős államtitkárt is kérdéseivel. A válasza szerint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatósága véleményezheti egyes balatoni települések rendezési terveit, mivel a park felel a természet- és tájképvédelmi szempontok érvényesüléséért. Biró Róbert polgármester a válasz szerint kétszer is megkereste a nemzeti parkot „annak érdekében, hogy a golfpálya területén kertvárosias lakóterület legyen kialakítható”, de a parkigazgatóság nem támogatta az átminősítést, mivel ez a változás a terület felaprózódásához, a beépítettség számottevő növekedéséhez vezetne, ezáltal jelentősen megváltoztatná a táj jellegét és karakterét.

A lapnak a polgármester azt is elárulta, hogy az önkormányzat nem módosította a területet érintő szabályozást. Jelen pillanatban a tulajdonos részéről van kezdeményezés módosításra, amire településrendezési szerződés kötött velük. Ez a szerződés tartalmaz beépítési lehetőség növekedést, de ez továbbra is csak arra a korábban már engedéllyel rendelkező 4-5 hektáros területre vonatkozik. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a tervezet még a szakhatósági egyeztetési szakasz előtt áll.