A legutóbbi kormányülést is végigfertőzhette Gulyás, még sincs kontaktkutatás

A kormány az oltások megjelenésével szép csendben kivezette a kontaktkutatást a koronavírus-járvány elleni védekezésből, pedig ha a negyedik hullám kiterjedését hátráltatni szeretnék, akkor erre most is szükség lenne.

Mint arról lapunk is beszámolt, pozitív lett a koronavírustesztje Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, akit influenzaszerű tünetei miatt tesztelték le.

A tárca közölte, Gulyás az ilyenkor kötelező vizsgálatok elvégzése után az előírásoknak megfelelően házi karanténba vonult. Munkáját - amennyire a körülmények engedik - otthonról végzi.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Okkal merül fel a kérdés, hogy ha Gulyás koronavírusos, akkor mi a helyzet a magyar kormánnyal. A csütörtöki kormányinfót (ahol egyébként pont országos szigorításokat jelentettek be) ugyanis szerdán egy rendes kormányülés előzte meg, és azon Gulyás Miniszterelnökséget vezető miniszterként, valamint a legfontosabb kormányzati sajtóesemény házigazdájaként biztos résztvevőnek számít.

A Magyarországon is terjedő delta vírusvariáns lappangási ideje átlagosan 4 nap, ez a kormány hivatalos tájékoztatójában is szerepel. Mivel a miniszter megbetegedése vasárnap már ismert volt, komoly esély van arra nézve, hogy már a kormányülésen is fertőző személyként foglalt helyet minisztertársai és Orbán Viktor kormányfő mellett.

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy nem tesztelték le a kormány tagjait a kontaktkutatás előírásainak megfelelően, sőt, Gulyás Gergely az RTL Híradójának nyilatkozva ki is jelentette, hogy már nincs Magyarországon kontaktkutatás:

„Ha lenne még kontaktkutatás – ami nincsen –, akkor az újságíróknál kéne kezdeni, mert utána Münchenbe mentem, tehát az újságírókat láttam Magyarországon utoljára” - mondta a miniszter.



A Miniszterelnökség vasárnapi közleményében úgy fogalmazott, „annak köszönhetően, hogy az oltottság az elérhető legnagyobb védelmet biztosítja, a koronavírus-fertőzés a Miniszterelnökséget vezető miniszternél komolyabb tüneteket nem mutat.”

Azt a kormányinfón elhangzottak alapján tudni lehet, hogy Gulyás minisztert eddig háromszor oltották, előbb két orosz vakcinával, majd egy Janssennel.

Az azonban érdekes keretet ad a történteknek, hogy bő fél évvel korábban, a harmadik hullám idején a kormányzati sajtó hogyan, és milyen ízléstelenül támadta Dobrev Klára ellenzéki politikust azután, hogy elkapta a koronavírust. Mint emlékezhetünk, Dobrev egy országjáró körút közben fertőződött meg, és bár személy szerint őt nem sodorta életveszélybe a vírus, a Fidesz sajtója olyan személyek után kezdett kutatni, akik találkoztak vele, és utána vírusfertőzöttként hunytak el.

„Két ember is meghalt a koronavírusban olyan önkormányzatoknál, amelyekben a hónap elején Dobrev Klára országjáró körútja részeként látogatást tett”

– idézte az állami közmédia a szintén fideszes Origo szerző nélkül közzétett cikkét idén március 29-én.

A szakmaiatlan és morálisan is erősen megkérdőjelezhető felvetés ellenére az állam komolyabb kontaktkutatásokat leginkább tavaly végzett, idén már alig lehetett arról hallani, hogy egész közösségeket küldtek volna karanténba egy-egy fertőzött személy miatt. Most pedig már ténylegesen látható, hogy a kormányzat a járvány elleni védekezést teljes mértékben az oltásokra bízza, és nem fordít különösebb figyelmet arra, hogy mi van azokkal, akik valamilyen okból még nem kértek vakcinát; például azokra a gyermekekre sem, akik még nem kaphatnak védelmet, vagy azokra, akiknél egy adott betegségük miatt erre nem kerülhetett sor.

A kontaktkutatások hiánya pedig kihat az azonosított fertőzöttek számára is, hiszen az eddig is csekély mértékű tesztelést ez tovább ritkítja. A legutóbbi adatok szerint egy nap alatt 1867 pozitív teszt született Magyarországon, 39 ember halálában játszhatott közre a vírus, és már 312 embert lélegeztetnek gépi úton.