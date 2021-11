Hiába kérik, az Orbán-kormány nem fog szabadságharcolni az áfa- és adócsökkentés érdekében

"Elsősorban köszönetet mondok, hogy ez a lépés megszületett"

- hangoztatta napirend előtti felszólalásában Dudás Róbert a ma életbelépett hatósági benzinárral kapcsolatban. Mint ismert, a jobbikos országgyűlési képviselő volt az, aki egy hónappal ezelőtt elsőként vitte a parlamenti nyilvánosság elé az elszabaduló benzinárak ügyét, majd írt nyílt levelet Orbán Viktornak, illetve terjesztett be határozati javaslatokat az Országház elé a válság megoldása érdekében.

Siker, de félsiker - a kormány nem nyúlt a zsebébe, csak a benzinkutakat veszélyezteti Alapvetően sikerként könyveli el a Jobbik, hogy az elmúlt egy hónapban mutatott politikai nyomásgyakorlása után a kormány végül három hónapra mégis befagyasztotta az üzemanyagárakat, ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy az ezzel járó anyagi terhek benzinkutakra való áthárítása csak átmenetileg jelenthet megoldást, végső soron a magyar államnak kell a zsebébe nyúlnia.

Mint mondta, az elmúlt hetekben végig azt remélték, hogy a kormány bátor lesz, és legalább olyan gyorsan lépnek, mint a horvátok. Ugyanakkor a 480 forintos hatósági ár nem hozott valós megoldást, "ez még csak a nulladik lépés".

A jobbikos politikus emlékeztetett, jelenleg is két határozati javaslata van a pártnak a Parlament előtt, amikhez kérte a kormánypártok támogatását is.

Egyrészt azt szeretnék, hogy hogy 15-ről 30 forintra emeljék a munkábajárás költségeinek támogatását;

másrészt az Orbán-kormány forduljon az Európai Bizottsághoz, és tárgyaljon a jövedéki adó és az áfa kérdéséről, hogy lehetőség legyen csökkenteni azokat.

Sokáig tartott, de az ellenzék megértette a kormánnyal, hogy cselekednie kell az elszabaduló üzemanyagárak ellen A mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy november 15-től 480 forintos felső határban rögzítik a benzin és a gázolaj árát. A lépés azt követően történt meg, hogy a Jobbik már hetek óta követeli a kormánytól a beavatkozást az elszabaduló üzemanyagárak miatt, azonban adó-és áfacsökkentésre nem került sor, így a költségeket áthárította a kereskedőkre a kormány kompenzáció nélkül.

Dudás Róbert emlékeztetett, a magyar üzemanyag- és élelmiszerárak elérték a nyugati átlagot, ugyanakkor a bérek alacsonyabbak, ezért van szükség adócsökkentésre. S mivel a hazai infláció a legmagasabb Európában és egekben van az euró-árfolyam, a világviszonylatban is kirívó, 27 százalékos magyarországi áfát is csökkenteni kell - így is 20-30 százalékos áremelkedésre kell számítanunk a következő időszakban.

A hatósági ár bevezetését a jobbikos politikus egyébként tipikus fideszes intézkedésnek nevezte, úgy adnak, hogy a terheket másokra róják; a hatósági ár a benzinkutak számára nagy veszteség - tette hozzá.

"Ezzel ne spekuláljanak, tudjuk, hogy a háttérben ott felsejlik a Mol. Amelyik benzinkút bezárásra kerül, azt államosítani fogják. Ez nem játék"

- figyelmeztetett Dudás Róbert.

Az üzemanyagárakra vonatkozó áfacsökkentés uniós engedélyeztetésével kapcsolatban pedig leszögezte:

"ez az a kérdés, ami ha tárgyalásos úton nem megy, akkor szabadságharcot kell vívni. Hajrá!"

Tállai András Béli Balázs - Alfahír

A kormány nevében válaszoló Tállai András államtitkár szerint az Orbán-kormány "jó és bölcs döntést hozott".

Ugyanakkor, aki arra várt, hogy bejelenti az újabb szabadságharcot, annak csalatkoznia kellett.

Az Orbán-kormány nem megy neki Brüsszelnek az áfa- és jövedéki adó csökkentése érdekében.

Mi folyamostan tárgyalunk, de eredménytelenek ezek a tárgyalások - ismerte el Tállai András, hozzátéve: az EU azt kéri, hogy a kormány emelje a jövedéki adót, és nem engedi külön áfakulcs kerüljön meghatározása az üzemanyagokra nézve.

Az államtitkár még azt is megengedte magának, hogy közölje, a kormány az adócsökkentés helyett a magas bérekkel küzd az áremelkedés ellen....