Sokáig tartott, de az ellenzék megértette a kormánnyal, hogy cselekednie kell az elszabaduló üzemanyagárak ellen

A mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy november 15-től 480 forintos felső határban rögzítik a benzin és a gázolaj árát. A lépés azt követően történt meg, hogy a Jobbik már hetek óta követeli a kormánytól a beavatkozást az elszabaduló üzemanyagárak miatt, azonban adó-és áfacsökkentésre nem került sor, így a költségeket áthárította a kereskedőkre a kormány kompenzáció nélkül.

Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője és az összefogott ellenzék közös jelöltje Heves megye 2. számú választókerületében már október közepén interpellációval fordult a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, hogy lépjenek közbe, mert az elszabaduló üzemanyagárak mindenre kihatással vannak. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a Fidesz ellenzékben 2004-ben még a nagyon magas benzinárakat a jövedéki adó és az ÁFA csökkentésével akarta ellensúlyozni. A Gulyás Gergely helyett válaszoló Tállai András államtitkár ekkor azonban még arra hivatkozott, hogy egész Európában magasak az árak, ezért a kormány nem tervez beavatkozni.

Jakab Péter: ahol drága a benzin, ott drága a kenyér, drága az élet is Egyvalamit nem tehet. Azt, hogy nem tesz semmit. Ott ugyanis, ahol drága a benzin, ott drága a kenyér, drága az élet is. Szóval munkára fel, miniszterelnök úr, vagy ha nem megy, kérjen cserét. Mi készen állunk! - üzent Jakab Péter közösségi oldalán közzétett posztjában az elszabaduló benzinárakkal kapcsolatban tehetetlen kormányfőnek.

Ezt követően a Jobbik elindította Stop benzináremelés! petícióját, amelyben az üzemanyagár azonnali befagyasztását követelte a kormánytól és ehhez kérte az emberek támogatását. Ezt Dudás Róbert jelentette be közösségi oldalán közzétett posztjában, majd nyílt levélben kérte arra a kormányfőt, hogy fékezze meg végre a benzinár-emelést, ahogy azt Horvátországban is megtették már. A kormány azonban erre sem reagált, ezért azonnali kérdés formájában a parlamentben is rákérdezett a jobbikos képviselő, hogy mi a helyzet ebben az ügyben. Ekkor azonban Orbán még azt mondta, hogy az árbefagyasztás túl kockázatos lépés lenne, mert "összevissza hatásmechanizmusok járnak vele együtt a gazdaságban", ezért jelen pillantban nem támogatja annak bevezetését.

A tegnapi napon egy határozati javaslatot is benyújtott a parlamentben a Jobbik négy országgyűlési képviselője, amiben azt kezdeményezték, hogy a kormányzat az üzemanyagok kiskereskedelmi árát a novemberi árakon fagyassza be az év végéig, illetve hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai Bizottsággal az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről. Emellett a javaslat parlamenti elfogadása esetén tárgyalást kellene kezdeményeznie a kormánynak az uniós testülettel az üzemanyagok kedvezményes áfakörbe sorolásáról is.

Szerda este pedig Mátészalkán tartottak a Jobbik szervezésében demonstrációt az ellenzék közös szabolcsi jelöltjeinek részvételével, ahol cselekvést követeltek a kormánytól ahelyett, hogy csak tétlenül figyelik a folyamatokat. Jakab Péter itt is világossá tette, hogy a kormány azért nem lép az ügyben, mert a miniszterelnöknek fogalma sincs arról, hogy mit jelent megtankolni az autót egy olyan vidéken, ahol a fizetések még a magyar átlagot sem érik el, mivel ő inkább kerozint tankol a magángépébe és azzal közlekedik.