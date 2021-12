Legkorábban januárra várja Márki-Zay az új német kormánnyal való találkozóját

Márki-Zay Péter, az ellenzéki pártszövetség miniszterelnök-jelöltje a Spirit FM Aktuál című műsorában rögzítette, leghamarabb januárra várható az új német kormánnyal való találkozása - számolt be az ATV Emmanuel Macron francia elnök hétfői hazánkba látogatásához kapcsolódva.

Mint ismert, egy héttel ezelőtt Ujhelyi István EP-képviselő annyit mondott, hogy már elindult annak a berlini útnak a szervezése, melynek keretében az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter a német kormány képviselőivel találkozhatna.

Előbb találkozik a német kormánnyal Márki-Zay Péter, mint Orbán Viktor? A brüsszeli elit után a német kormánnyal is találkozhat Márki-Zay Péter, ez a találkozó már szervezés alatt áll - ezt Ujhelyi István mondta a Spirit FM Aktuál című műsorában. Ujhelyi István EP-képviselő arról beszélt, hogy már elindult annak a berlini útnak a szervezése, aminek keretében az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter a német kormány képviselőivel találkozhatna.

Márki-Zay felidézte, az ellenzéki politikusok Macronnal való találkozóján az EU-s támogatás, a sajtószabadság, a jogállam és a korrupció kérdésköre is felmerült.

Az EU-s pénzekről és a jövő évi választásokról is szó esett Macron és az ellenzék találkozóján Közös Európa vízióról, EU-s pénzekről, a magyar választások tisztaságáról és a mindkét országot érintő orosz befolyásról is egyeztetett Emmanuel Macron francia elnökkel Karácsony Gergely főpolgármester, Márki-Zay Péter, közös miniszterelnök-jelölt, Dobrev Klára, az Európai Parlament alelnöke és Donáth Anna, a Momentum elnöke, európai parlamenti képviselő - írta közleményében a Főpolgármesteri Hivatal.

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint azt a hírt kapták, hogy

amíg a korrupciót nem sikerül elfogadható szintre szorítani, addig biztos nem folyósítják majd a helyreállítási pénzek Magyarországnak járó részeit.

Fontos célkitűzésnek nevezte, hogy átvilágítsák a Fidesz által betelepített migránsokat is, és hogy kiadják a nemzetközi körözés alatt álló bűnözőket. Fontos közös pont a terrorizmus elleni fellépés és a migráció ellenőrzött kezelése. Orbán Viktorral ellentétben ők a Frontex segítségét is elfogadnák a magyar határon - szögezte le Márki-Zay, aki szerint jelzésértékű, hogy Macron úgy bonyolította le látogatását Budapestre, hogy a miniszterelnök mellett a V4-es országok vezetőivel és a magyar ellenzékkel is tárgyalt.

Macron kijavította Orbánt: nem az LMBT-ellenes törvény, hanem a korrupció miatt vonják el az EU-pénzeket Emmanuel Macron francia elnök hétfőn a V4-csúcs mellett négyszemközt is találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel Budapesten, mely során megvitatták a jogállam, a kisebbségi jogok és a korrupció helyzetét, noha Macron kétszer is összetévesztette Magyarországot Lengyelországgal az újságírók kérdéseire adott válaszaiban - írja keddi cikkében a Politico.

Az ellenzék kormányfőjelöltje kijelentette, Orbán Viktorral ellentétben ők nem fogják elárulni a NATO-t és az Európai Uniót sem. Magyarország uniós tagsága fennmaradásának szerinte az a feltétele, hogy lojálisnak kell lenni a nyugati, keresztény közösséghez. Utóbbi véleményének egyébiránt a Kossuth téren megtartott keddi sajtótájékoztatóján is hangot adott Márki-Zay Péter.