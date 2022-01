"Cél, hogy szabaddá tegyük az egyházakat" - Lukácsi Katalin az ellenzék egyházpolitikájáról

Egyházi ügyekben Lukácsi Katalin lett Márki-Zay Péter "beszélő feje", azaz a publicista, civil aktivista fogja a kampányban képviselni az ellenzék közös álláspontját ezen a területen. A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagjával az egységes ellenzék közös budapesti sajtótájékoztatóján találkoztunk. Interjú.

Mi lesz a feladata?

Márki-Zay Péter felkérésére korábban én koordináltam azt a szakmai csoportot amely a civilek részéről előkészítette az együttműködés egyházpolitikáját. A hat párt is készített egy tervezetet és most zajlik a két anyag összefésülése, ami hamarosan végleges lesz.

A cél, hogy szabaddá tegyük az egyházakat, és megerősítsük őket a függetlenségükben.

A feladatom annyi, hogy képviseljem ezt a hangot, illetve a majdani közös tervezetet. A közös miniszterelnök-jelölt is elmondta, ezek a beszélő fejek nem leendő miniszterek. Nem igazi árnyékkormány ez. Én ebben a tudatban is vállaltam el a felkérést, hogy egy kvázi senki vagyok, egy hangszóró, aki felhangosítja a szakértők véleményét.

Másrészt pedig egyáltalán nem igaz, hogy az ellenzék kereszténygyűlölő, vagy egyházellenes lenne, amit ránk akarnak bélyegezni. Hívő emberek is vannak köztünk szép számmal, én is az vagyok, és Márki-Zay Péter is hívő emberként vesz részt az összefogásban.

Hogyan lehet felszabadítani az egyházakat? Tudna már konkrétumokat mondani?

Mivel még nem született meg a végleges terv, konkrétumokról nem akarok most beszélni, de az nem titok, hogy egy átlátható egyházfinanszírozási rendszert akarunk alkotni. Meg fogjuk szüntetni a büntetés-jutalmazás elvet, amivel a jelenlegi kormány függőhelyzetbe taszította az egyházakat. Ennek érdekében nemcsak politikusok vannak a szakmai csapatban, hanem egyházi szakemberekkel is konzultálunk, akik nevükkel is fogják vállalni a javaslatokat.

A NER felháborító gyakorlatával szemben mi az egyházakkal egyeztetve, velük közösen fogjuk az őket érintő törvényeket meghozni.

Ezt azt jelenti, hogy a történelmi egyházakkal is tárgyaltak?

Nem, az egyházak hivatalos képviselőivel még nem. Informálisan viszont jelen vannak a szakmai műhelyben. A sanyargatott-fenyegetett helyzetben, amiben az egyházak vannak, megértem, hogy nem tehetik meg, hogy felvállalják a kapcsolatfelvételt. De azt is tudom és látom, hogy szeretnének kiszabadulni a harapófogóból. De azt már most is megígérhetem, soha nem lesznek kihagyva a fontos döntésekből.

Egy Márki-Zay-kormányban lenne egy önálló egyházügyi tárca?

Két iskola van. Az egyik, hogy a kultúrpolitikához kötődjön az egyházpolitika, a másik pedig a jelenlegi, hogy a Miniszterelnökségen kapna egy önálló osztályt, államtitkárságot vagy hatóságot, de ebben még nem született meg a konszenzus. Én egyébként az utóbbi modellt képviselem, mert ez egyfajta függetlenséget adna a területnek.

Lukácsi Katalin részt venne ebben a munkában kormányon is?

Erről még nem volt szó, erről nincs is szó. Ez csak egy koordinátori munka, amiért hálás vagyok, mert végre azt érzem, hogy hasznosat tehetek, hiszen hitemből fakadóan az a legfontosabb kérdés számomra, hogy mi lesz az egyházak sorsa Magyarországon.

Lukácsi Katalin közéleti aktivista, korábbi KDNP-tag beszédet mond az ellenzéki pártok Értékelni jöttünk! címmel meghirdetett tüntetésén a Szent György téren Orbán Viktor évértékelő beszéde után 2019. február 10-én. MTI/Balogh Zoltán

Hogy élte meg az elmúlt időszakban tapasztalt olykor egészen hangos vitákat az ellenzéki oldalon?

Természetesen készültünk arra, hogy lesznek feszültségek. Sokan kifogásolták, hogy az előválasztás után mennyire elhallgatott az ellenzék és elvonult, de valójában ez egy pozitívum volt, mert a vitáékat nem a nyilvánosság előtt folytatták le. Sajnálatos, hogy ez most mégis kikerült, de abban bízom, hogy ez le is zárult. Márki-Zay Péter államférfiúként felülemelkedett és elengedte a hetedik frakciót, mert a haza az első. Számomra igazából nem volt fontos a frakciókérdés, ahogy a mandátum, vagy egyéb pozíció kérdése sem, azért szegődtem Márki-Zay mellé, mert hiszek az üzenetében, személyében, és boldogan élek majd egy olyan országban, amit ő vezet.