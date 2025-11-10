Gyermekvédelem: Nagy Feró bocsánatkérése után végre el is kezd valaki dolgozni?

Örömmel láttuk a múlt héten: megoldódott a hazai gyermekvédelem legfontosabb problémája, Nagy Feró elnézést kért. Értjük, megértjük, botrányos szavak. Természetes, hogy felháborodott emberek százezrei követelik a zenész bocsánatkérését.

Végül úgy ahogy, de sikerült neki.

Ugorjunk, mert maradt itt még pár „apró” tennivaló.

Nézzük sorban!

1. Döbbenetes szakemberhiány

A gyermekvédelemben dolgozók körében egészen elképesztő kilépési hullám söpört végig: tavaly a dolgozók körülbelül 30 százaléka hagyta el a pályát az ágazatban.

Nem meglepő. A megalázó bérek mellett elképesztő nyomás van rajtuk, miközben a politika rajtuk veri el a saját mocskát ahelyett, hogy a kormánypártok a saját házuk tájékán söprögetnének. Lenne mit.

Miközben a dolgozókat „kifogástalan életvitel” vizsgálatokkal vegzálják, a túlterhelés miatt még többen távolodnak el a szakmától (amit az elvándorlás csak tovább fokoz), kevés az idő és lehetőség a prevencióra, a gondos utógondozásra.

2. Finanszírozás, anyagi kiszolgáltatottság

A gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások gyakran alulfinanszírozottak, egy gyermekre naponta mindössze 1500-2000 forint jut. Nem nehéz belátni: röhejes ez az összeg. Az állami gondoskodásban élő gyermekek ellátására fordítható források (például étkeztetésre, intézményi költségekre) egyszerűen elégtelenek, döbbenetes látleletet nyújtva ezzel az államot fogságba ejtő Fidesz működéséről.

3. Intézményi működés, biztonság, szakmaiság

Több olyan súlyos eset látott napvilágot, amely az intézményi működés hiányosságaira rámutat: bántalmazás, szexuális kizsákmányolás. Sokszor nem elég gyors vagy rugalmas az intézményi beavatkozás; a problémák felismerése és kezelése késlekedik, illetve az utógondozás gyakorta hiányos.

Hogy ez ne legyen elég, miközben a rendszer omladozik, a leszakadó térségekben élő családok, a mélyszegénységben élők helyzete, az oktatási és egészségügyi szolgáltatások hiányosságai miatt az állami gondoskodásba kerülő gyermekek száma még folyamatosan növekszik

Most, hogy az ágazat legfontosabb problémáján, Nagy Feró bocsánatkérésén túl vagyunk, jöhet a munka. Évtizedek mulasztásait kell rendbe tenni!

(A szerző a Jobbik elnöke.)