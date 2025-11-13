Adorján Béla: egyre közelebb a tisztességes bankoláshoz

A Jobbik Magyarországért Mozgalom egyik régóta hangoztatott követelése válik valóra: a készpénzhez való hozzáférés végre méltányosabbá válik. Kezdettől fogva következetesen képviseljük azt az elvet, hogy

az a pénz, amiért az emberek megdolgoznak, ingyenesen hozzáférhető legyen, és a bankok ne sarcolják meg az állampolgárokat saját jövedelmük után.

Az elmúlt években a Jobbik több alkalommal is javasolta a banki terhek csökkentését, illetve a különböző pénzügyi illetékek eltörlését. Az indok egyszerű: a magyar emberek többsége már így is jelentős adókat és járulékokat fizet, ezért teljesen elfogadhatatlan, hogy amikor a saját fizetéséhez szeretne hozzájutni, újabb díjakkal és költségekkel kell szembesülnie.

A Z. Kárpát Dániel vezette Fogyasztóvédelmi Albizottság korábban egyhangúlag elfogadta, hogy a jelenlegi 150 ezer forint helyett 250 ezer forintot lehessen díjmentesen felvenni ATM-ből. Ez már akkor is fontos lépés volt a fogyasztóvédelem szempontjából, hiszen az infláció és a növekvő megélhetési költségek miatt egyre több ember kénytelen gyakrabban készpénzhez jutni.

Azonban a gazdasági környezet tovább romlott, a mindennapi kiadások emelkedtek, ezért a Jobbik újra napirendre tűzte a kérdést. Több parlamenti felszólalásban is elhangzott, hogy az inflációval arányosan legalább 300 ezer forintra kellene emelni az ingyenesen felvehető készpénz határát. Ezt az indítványt a parlament Gazdasági Bizottsága elfogadta, így hamarosan életbe léphet az új, kedvezőbb szabályozás.

Ezzel a döntéssel sok-sok milliárd forint marad az emberek zsebében – olyan összegek, amelyeket eddig a bankok vontak le tőlük különféle jogcímeken. Minden egyes forint, ami nem kerül a pénzintézetekhez, hanem a családoknál marad, hozzájárulhat a háztartások stabilitásához, a helyi gazdaság élénkítéséhez, és végső soron a nemzeti önrendelkezés erősítéséhez is.

A banki költségek valós arca

A magyarországi banki díjak évek óta az európai átlag felett mozognak. Míg több nyugat-európai országban a mindennapi pénzhasználat – utalás, készpénzfelvétel, számlavezetés – díjmentes vagy minimális költségű, addig nálunk ezekért az alapvető szolgáltatásokért a legtöbb esetben jelentős összegeket kell fizetni.

Egy átlagos magyar bankszámla éves fenntartási költsége – a tranzakciós illetékkel és készpénzfelvételi díjakkal együtt – több tízezer forint, számlavezetési díjak, bankkártyák éves díja, illetékek és szépen elrejtett egyéb költségek.

Egy átlagos család, amely havonta 2-3 alkalommal vesz fel készpénzt, évente több tízezer forintot veszít csak ezen a tételen – miközben ez a saját pénze, a saját munkájának gyümölcse.

A Jobbik szerint ez morálisan és gazdaságilag is tarthatatlan helyzet, és

ideje, hogy a pénzintézetek ne az ügyfelek mindennapi életét nehezítsék, hanem szolgálják a gazdaságot és a társadalmat.

A mostani döntés tehát nem csupán egy technikai módosítás, hanem egy fontos politikai és társadalmi üzenet is: az állampolgárok érdeke előbbre való a bankok profitjánál.

A bankok pedig hagyják abba szépen a panaszkodást, legfőképpen pedig fejezzék be a rájuk kivetett adóknak az áthárítását is! Esetleg koncentrálhatnak a hatékony működésre és észszerű hitelkihelyezésre, ahelyett, hogy a lakossági ügyfeleket sarcolják.

Többször elmondtuk: nem az a célunk, hogy kötelező jelleggel mindenki készpénzzel fizessen. Ez a javaslat a választás jogáról szó: a profitorientált pénzintézeteknek egyszerűen nincs joga a digitális pénzhasználatra edukálnia a magyar társadalmat. Ráadásul a modern, digitális bankrendszer működtetésének valós költségei már messze nem indokolják a magas díjakat, hiszen a legtöbb tranzakció automatizált és elektronikus.

A fogyasztók védelme és a pénzügyi tudatosság növelése érdekében tehát elengedhetetlen, hogy az állam a jövőben is szigorúan ellenőrizze a banki díjszabásokat, és korlátozza a túlzott terheket.

A 300 ezer forintra emelt, díjmentesen felvehető készpénzösszeg nemcsak a Jobbik politikai sikerét jelenti, hanem az emberek győzelmét is a banki sarcokkal szemben. Ez az intézkedés kézzelfogható segítséget nyújt minden magyar családnak.

A Jobbik üdvözli a Gazdasági Bizottság döntését, és továbbra is azon dolgozik, hogy a magyar emberek saját pénzükhöz szabadon, igazságosan és költségek nélkül férhessenek hozzá. Mert a pénz nem a bankoké, hanem azé, aki megdolgozott érte.

(A szerző a Jobbik elnöke.)