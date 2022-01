Schadl úgy gondolta, jár neki a kék villogó és a vele járó buszsáv, amikor ezt elvesztette, kiborult

Schadl György amellett, hogy az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának szállította a kenőpénzeket, miközben egyetemi vizsgákat könnyített meg politikusokhoz közelálló emberek számára, ragaszkodott a városi közlekedése során a kék villogóhoz is, csak azért, hogy használhassa a buszsávokat.

Schadl-Völner ügy: Két végrehajtó beismerő vallomást tett, volt, aki sírva tagadott, házipénztárban vezették a kenőpénzeket A hét meggyanúsított végrehajtó közül kettő beismerő vallomást tett, öt viszont megpróbálja kimagyarázni, miért vittek rendszeresen tízmilliókat készpénzben Schadl György nek - derül ki az 1700 oldalnyi Schadl-Völner ügy nyomozati iratából. A 444.hu által közölt dokumentumokból kirajzolódik, hogy a Végrehajtói Kar elnöke százmilliókat, sokszor az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner államtitkár segítségével neveztek ki.

A 444.hu frissen közölt cikkéből kiderül, hogy a végrehajtói kar elnöke 2021. május 12-ig használhatta a megkülönböztető jelzést gépkocsiján, aztán reggel 9 óra körül a Villányi úton megállította egy rendőr. A nyomozati iratokból kiderül, ekkor már Schadl hívásait lehallgatták, így rögzítésre került az a beszélgetés is, amiben a magán-mentőszolgálatot irányító ismerősének panaszkodik az esetről:

egy jó képességű rendőr megállította és baszakodik

A kék villogó úgy került rá a Schadl cége által vásárolt Skoda Suberb márkájú kocsira, hogy átadták üzemeltetésre az ismerőse által vezetett magán-mentőszolgálatnak. Mivel a mentőszolgálat rendelkezett saját gépjárművel, a Skoda tartalékként szerepelt a papírokon, így Schadl használhatta azt, immár villogóval.

A végrehajtói kar elnökének prioritást élveztek a kék villogóval járó kiváltságok: a magán-mentőszolgálat matricáját is felragasztotta az autóra, csakhogy a rendőrség hozott egy határozatot, hogy a kék villogót a cég nem használhatja. Schadlt ennyivel nem lehetett leszerelni és egy magas rangú rendőrt is ráállított volna az ügyre, sőt egy új cég létrehozása is felmerült, amely aztán kap egy új engedélyt a jelzés használatára. Egy későbbi beszélgetés során három név is elhangzik az ügy kapcsán "Ádám", "Tóni" és "Barbara", ugyanakkor a jegyzőkönyv nem erősíti meg, hogy Rogán Antal kabinetfőnökéről, a tárcavezetőről és annak feleségéről lenne szó.