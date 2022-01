Harc a falvakért: a független polgármesterek már levélben kampányolnak a fideszes Kovács Sándor mellett Szabolcsban

"2022. április 3-án országgyűlési képviselő választást tartunk. Lehetőséget kapunk arra, hogy Szamosbecs érdekének legjobban megfelelő parlamentbe jutását segítsük elő. Településünk polgármestereként úgy gondolom, hogy a falu és az itt élő emberek érdeke az, hogy a jelenleg kormányzó FIDESZ-KDNP pártszövetség kezében maradjon az ország irányítása."

Így kezdődik az a levél, amit Gaál Sándor, Szamosbecs első embere írt alá és juttatott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei község lakosaihoz. A független polgármester több fejlesztést, beszerzést is felsorolt, és arra jutott, hogy az eredményeik megőrzése érdekében a fideszes Kovács Sándorra kell szavazni az országgyűlési választásokon a Szabolcs 5-ben.

De ha ez nem volna elég, negyvenhárom település polgármestere aláírásával is kifejezte köszönetét Kovács Sándornak, és arra kértek minden választójoggal rendelkező állampolgárt, hogy "ismételten" a kormánypárti jelöltet támogassák.

Nem aggályos?

Telefonon elértük Gaál Sándort, aki nem tartja aggályosnak, hogy független polgármesterként kiállt a fideszes jelölt mellett, szerinte nagyon sok mindent kapott a falu az elmúlt években, bár azt azért elmondta, nehéz pénzt keresni, nincsenek gyárak, sok a közmunkás is, akik viszont nem keresnek sokat. Ám ő igyekszik segíteni a közösséget.

Az Alfahír érdeklődésére cáfolta, hogy bárki is zsarolta volna a szabolcsi polgármestereket.

"Ez automatikusan ment"

- idézte fel Gaál Sándor.

"Volt egy gyűlés, és megkérdezték, gyerekek, hogy álltok ehhez a dologhoz, és szívvel lélekkel ezt tették, hogy maradjon így minden"

- mondta el, hogy született meg a polgármesterek levele.

Szamosbecsen 2019-ben 352 választójoggal rendelkező polgár élt (a 258 szavazatból 153 érkezett a regnáló polgármesterre), és velük kapcsolatban Gaál Sándor hangsúlyozta, mindenki arra szavaz, akire akar, mindenesetre azt nem tudja, mi történne egy kormányváltás után.

Harc a falvakért

Politikai elemzők már jó ideje kongatják a vészharangot, nem tud az ellenzék kormányt váltani a fővárosból (hiába is gyűlnek aláírások a Széll Kálmán téren, vagy a Blaha aluljárójában), de még azzal sincsenek sokkal beljebb, ha behúznak néhány megyei jogú várost. Tóth Tamás, az Iránytű Intézet elemzője már tavaly nyáron figyelmeztetett, a Fidesz a vidékpolitikáját kísérő négyezer milliárdos "pénzesőjével" nemcsak a 2022-es, hanem már a 2026-os választásokra is készül.

"Sok esetben pedig – a kormánypártoknak kedvező választókerületi térképnek köszönhetően - még az aprófalvaknak is sorsdöntő szerepe van a választókerületben, hiszen számos vegyes, várost és kisebb falvakat is tartalmazó körzet található, mely összetétel a végkimenetelt még akkor is a Fidesz javára módosítja, ha a város egyértelműen ellenzéki többségű"

- szögezte le már az előválasztás idején is.

S hogyan lehetne egyáltalán megszólítani a falvak választóit, miközben ők is látják, hogy nincs elég munkahely, és gyakorlatilag semmit nem ér az ötvenezres közmunka?

"A magyar társadalmat sokkal inkább érdeklik a napi egzisztenciális problémák, mint az elvontabb témák, ezért fő kampányüzenetnek nem a korrupciót kell megtennie az ellenzéknek, ha sikert akar elérni"

- adott választ a minap az Iránytű Intézet egy másik elemzője, Pék Szabolcs.

Az összellenzék így már egyszer elbukott

A független polgármesterek és szavazóik "mozgósítása", sok esetben zsarolása a fideszes Koncz Zsófia Borsod 6-os győzelme során már megmutatta, ez hatékony fegyver a kormánypárt kezében az egységes ellenzékkel szemben. Az ellenzék szempontjából elveszített időközi választás előtt több mint egy hónappal a már idézett Tóth Tamás gyakorlatilag megjósolta, mi fog történni a választás napján:

"a kisebb településeken és leginkább a falvakban a polgármesterek fogják elvégezni a kampány oroszlánrészét. Így a falvakban erős kormánypárti fölény várható, akár azt is mondhatjuk, hogy ez a választás a falvakban fog eldőlni."

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a Fidesz bevetette (és várhatóan most is beveti) a krumpliosztogatást, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő településvezetők megalázó kézivezérlését is, egyelőre nem látni az előrelépést.

"S a nép, az istenadta nép,/Ha oly boldog-e rajt'/Mint akarom, s mint a barom,/Melyet igába hajt?"*

Amúgy a Fidesz (és most itt szó szerint értsük az állampárt kifejezést) békeidőkben felhasználja a maga kampánycéljaira a kistelepülések polgármestereit. Jó példa erre Vitányi István, aki képes volt a Hajdu-Bihar megyei Berekböszörményben egy nap alatt 5 (azaz öt) fejlesztést átadni - fényképpel, szalagátvágással. Ha a polgármester felelős a közössége iránt, és önerő híján szüksége van központi forrásokra, akkor le kell nyelnie a békát, és pózolnia kell a fideszes úrral.

Ennek a kétségkívül az undorítóbb változata, amikor a Fidesz kizavarta a falutáblához a polgármestereket, hogy így tiltakozzanak Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje ellen.

* idézet: Arany János: A walesi bárdok (1863)